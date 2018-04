Conoscere per accogliere, “AprileinBlu” accende le luci sull’autismo

C’è anche Corato fra le città coinvolte nelle iniziative pensate dalla Cooperativa Solidarietà per la campagna di sensibilizzazione “AprileinBlu”.



Da anni impegnata nel campo dei disturbi dello spettro autistico, in occasione della 11esima giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo la Cooperativa promuove momenti di formazione, informazione e sensibilizzazione, in collaborazione con i Servizi socio-sanitari della Asl-Ba, la Regione Puglia, la Città Metropolitana di Bari, i Comuni, le istituzioni scolastiche, la Federazione italiana autismo (Fia) e gli enti no profit.

La seconda edizione del concorso “Raccontami l’autismo”

Una rassegna di opere, che coinvolge singoli studenti, gruppi o classi di Asili Nido, Scuole Materne, Scuole Primarie e Scuole Secondarie di I Grado presenti negli Ambiti Territoriali di Gioia del Colle, Bitonto, Corato, Grumo Appula e Putignano, al fine di sensibilizzare e di potenziare il livello di conoscenza sulla tematica dell’Autismo. La rassegna prevede la realizzazione, la condivisione e l’esposizione nelle scuole di disegni, collage, foto e video, che rappresentino il mondo legato all’Autismo dal punto di vista di un bambino.

Chiari gli obiettivi del concorso: educare al rispetto e alla consapevolezza delle potenzialità legate alla diversità; favorire una rete che accolga la diversità e favorisca una reale integrazione; promuovere la libertà di espressione e stimolare la fantasia e la creatività.

Ciascuna scuola e/o istituto comprensivo potrà inviare massimo tre elaborati a scelta tra: disegno o collage (prodotti in formato A3, senza limitazioni nell’uso di tecniche e materiali); video (durata massima di 2 minuti, in formato flash video per pubblicazioni sul web interamente prodotto dai partecipanti dei gruppi); fotografia (in formato jpeg a media o bassa risoluzione per pubblicazioni sul web).

La Cooperativa Solidarietà provvederà a pubblicare, in forma anonima, sulla sua pagina Facebook “Aprileinblu” i lavori pervenuti che potranno essere votati entro e non oltre le 10 del giorno 31 maggio. I primi tre lavori che riceveranno il maggior numero di “Like” saranno decretati vincitori e premiati con un Tablet. Tutti gli Istituti che prenderanno parte al Concorso riceveranno un attestato di partecipazione.

Pagina Facebook “Aprileinblu”

La Cooperativa sceglie di utilizzare anche i social network per condividere articoli, pubblicazioni scientifiche e contenuti multimediali sulla tematica dell’autismo. Sulla stessa pagina troveranno spazio anche i lavori pervenuti per il concorso “Raccontami l’Autismo”.

Flash Mob

Come negli anni passati la Cooperativa realizzerà una “azione estemporanea” di sensibilizzazione sul tema dell’autismo che abbraccerà le principali piazze dei Comuni degli Ambiti Territoriali di Gioia del Colle, Bitonto, Corato, Grumo Appula e Putignano e coinvolgerà Istituzioni, bambini, famiglie e associazioni uniti per testimoniare la sensibilità e la vicinanza verso le persone con Autismo e le loro famiglie. Il Flash Mob si concluderà con il lancio di una nuvola di palloncini blu.

Campagna internazionale “Light It Up Blue” (Illuminalo di Blu)

La Cooperativa aderisce all’iniziativa internazionale “Light It Up Blue”, in collaborazione con le amministrazioni locali degli ambiti territoriali di Gioia del Colle, Bitonto, Corato, Grumo Appula e Putignano illuminando di luce blu, colore simbolo dell’autismo, i monumenti principali, luoghi o edifici significativi.

Illuminare di blu, colore della conoscenza e della sicurezza, i monumenti del mondo serve a testimoniare la sensibilità delle città rispetto alla problematica dell’Autismo. Lo slogan lanciato dalla campagna “Light it up blue” (illuminalo di blu), voluta da Autism Speaks, è: «Non chiudere la porta alla conoscenza, accendi una luce blu».

Pranzo in Solidarietà

Domani (8 aprile), nella sala ricevimenti "Monna Lisa" di Corato, la Cooperativa Solidarietà organizza un pranzo di solidarietà nell'ambito della campagna di sensibilizzazione sul tema dell'autismo. Il ricavato sarà destinato all'acquisto di attrezzature specifiche da collocare in un centro dedicato ai disturbi dello spettro autistico.

Corso di formazione

Un percorso formativo tenuto da professionisti del “Center for Children With Special Needs” (Ct, Usa) e membri del Yale Child Study Center (Yale University School of Medicine), un centro di eccellenza nello studio e nella ricerca dei trattamenti per l’autismo.

Il corso si articolerà in più giornate di formazione, dal 18 al 22 giugno, ed è finalizzato a migliorare le competenze tecnico-professionali attraverso moduli teorico-pratici, per fornire a genitori, insegnanti e professionisti un linguaggio comune e competenze operative direttamente applicabili nella pratica quotidiana.