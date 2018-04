Essere genitori, verso una nuova identità

Per essere genitori non sempre basta mettere al mondo un bambino. Una certezza che, nel tempo che stiamo vivendo, sta diventando sempre più una necessaria consapevolezza da acquisire.



È partendo da questa considerazione che il Centro di ascolto per le famiglie di via Tuscolana ha pensato di organizzare un incontro dal titolo “La costruzione dell’identità genitoriale”. Lunedì 9 aprile alle 17, in via Tuscolana 2, a parlarne sarà Filippo Ferrara, psicologo del consultorio familiare di Corato.

«La genitorialità, il processo psichico mediante il quale un uomo e una donna diventano genitori, non si innesca automaticamente con l’evento della nascita del bambino. Si fonda sullo spazio che i partner costruiscono nella propria mente per contenere l’idea di un figlio e l’immagine di sé come madre e padre: è uno spazio strettamente connesso all’immagine dei propri genitori, del rapporto, reale o fantasmatico, instaurato lungo gli anni con loro e all’immagine di sé come figli.

La funzione genitoriale non equivale semplicemente a un insieme di pratiche educative su come allevare i figli, si configura come una realtà più complessa che comporta delle specifiche abilità che si apprendono nel tempo».

La partecipazione all’incontro è libera e gratuita.