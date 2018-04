È tornato a splendere il gruppo statuario intitolato “Il calvario” e custodito nella Chiesa parrocchiale di Santa Maria Greca.



Il lavoro di restauro, realizzato dalla ditta Anobium per mano della restauratrice Loredana Acquaviva, verrà presentato domenica 8 aprile, subito dopo la messa delle 18.30. Per conto della Soprintendenza di Bari sarà presente Daniela de Bellis.

Il gruppo statuario è stato collocato nella cappella laterale sinistra, nella sua originaria posizione. Come molti ricorderanno il Crocifisso in legno, notevolmente più antico, porta ai suoi piedi le immagini di San Giovanni, della Vergine Maria e della Maddalena realizzate in cartapesta nel 1942.