Corato sempre più “cardioprotetta”, in arrivo un defibrillatore nella villa comunale

L’associazione “Due Mani Per la Vita” continua a divulgare in maniera più capillare possibile le tecniche di rianimazione cardiopolmonare con l’utilizzo del defibrillatore Dae: «perché chiunque possa intervenire in caso di arresto cardiopolmonare e cercare di salvare una vita umana».



Il progetto “Nel Cuore Di Corato” ha permesso il posizionamento del primo defibrillatore (Dae) pubblico accessibile a tutti 24 ore su 24 su via Duomo e la formazione di molti dei commercianti e professionisti del centro di Corato e non solo.

«Con i proventi dei corsi svolti dalla nostra associazione e dal generoso contributo di uno sponsor, Connect - scrivono dall’associazione - stiamo per posizionare un defibrillatore nella villa comunale, concorderemo la data con le autorità. Quello è un centro di aggregazione per grandi e piccoli, un luogo di incontro per chi pratica sport a livello amatoriale.

Coinvolti in questo progetto anche l’amministrazione comunale sempre attenta e partecipe a questo genere di iniziative, il comando della polizia locale, Asipu Corato, Casa Alberta sede della nostra associazione e coprotagonista in tutti i nostri progetti e il patrocinio dell’Associazione medico scientifica coratina con cui si è intrapresa una collaborazione per la formazione e la divulgazione delle manovre salvavita.

Il nostro intento non è solo quello del posizionamento del Dae ma soprattutto la formazione di persone che possono trovarsi in situazione di emergenza e quindi non essere solo spettatori di un evento nefasto ma bensì preparati a poter intervenire e aiutare chiunque ne avesse reale necessità.

A tal proposito abbiamo trovato molta collaborazione da parte dell’Asipu e dei suoi dipendenti vista la presenza costante per l’attività lavorativa all’interno della villa comunale.

Invitiamo per tanto coloro che frequentano abitualmente o occasionalmente la villa comunale o che abbiano voglia di partecipare ai nostri corsi a contattarci, per ricevere informazioni sui costi e sulle date, utilizzando il sito web www.duemaniperlavitacorato.com, la pagina facebook duemaniperlavitacorato o chiamando i numeri 347.4711437 Giuseppe, 335.1530376 Giovanni. La nostra sede sita in via Prenestina SN c/o Residenza socio sanitaria per anziani “Casa Alberta”».