Uliveti danneggiati dalla neve, oggi iniziano le ispezioni della Regione

«Risposte certe e consigli concreti». Questo chiedono gli operatori del comporto agricolo che si stanno trovando a dover fronteggiare ancora una volta i danni derivati dalla neve e dal gelo arrivati a febbraio.

La «necessità di capire come comportarsi dopo un evento di natura eccezionale come quello che si è abbattuto sulle nostre campagne» ha portato la Cooperativa "Terra Maiorum" ad organizzare un convegno tecnico all'interno dell'istituto "Tannoia". Una scelta non casuale, vista la presenza nella scuola dell'indirizzo di agraria. Non a caso, nel suo saluto introduttivo, il dirigente Nunzia Tarantini ha detto di essere «onorata per questa scelta».

«Si è delineato uno scenario non positivo rispetto alle aspettative di raccolta delle produzioni di olive» ha esordito Pasquale D'Introno, presidente della Cooperativa. Perciò «i produttori chiedono certezze. intere famiglie vivono di agricoltura: a Corato questi sono eventi rari, molte volte non si ha l’esperienza e la conoscenza per mettere in atto la tecnica da adottare per la buona coltivazione del terreno e degli alberi di ulivo».

Proprio dalle associazioni di categoria si fanno sempre più sentire le richieste per l’ottenimento dello stato di calamità naturale. Ieri mattina il sindaco Massimo Mazzilli ha annunciato che oggi nelle campagne coratine arriveranno gli ispettori della Regione (servizio agricoltura) per un primo sopralluogo nelle zone più colpite. «È un passaggio propedeutico, è evidente, una fase senza della quale non ci sarebbe stata la possibilità di avviare nulla: i tecnici si renderanno conto che le piante sono molto sofferenti. Ci sono zone in cui sembra che gli ulivi si siano seccati. Il passaggio successivo sarà l'invio delle relazioni al servizio regionale che stabilirà se accettare la richiesta e quindi far scattare o no la concessione degli aiuti».



Le zone più colpite? «Sicuramente quelle esposte verso il mare, quelle che non hanno nessuna barriera (per esempio "Il Capitolo", scendendo verso Trani), così come quelle che si trovano sul declivio delle zone collinare (San Vittore, zona premurgiana e via Barletta Grumo). Chi aveva anticipato la potatura sta patendo di più. A soffrire di più sono stati di sicuro gli alberi più giovani. Il Comune ha predisposto un modulo attraverso cui segnalare la situazione dei propri alberi per fornire agli enti preposti una "fotografia" quanto più dettagliata delle campagne.

Durante il convegno, oltre a Benedetto Miscioscia (coordinatore regionale delle Città dell'olio) ed Ettore Zucaro (coordinatore regionale dei collegi dei periti agrari), a fare sintesi rispetto ai danni registrati nelle campagne è stato l'intervento di Salvatore Camposeo, docente del dipartimento di scienze agro-ambientali e territoriali dell'Università degli studi di Bari. «L'ondata di maltempo - ha spiegato Camposeo - ha provocato molti danni, sia leggeri (dalla defogliazione all’accecamento delle gemme) che più gravi (fenditure sui rami e sulle branche, in alcuni casi anche la morte della pianta).

Il consiglio in particolare è uno: gli agricoltori fanno bene ad attendere la ripresa vegetativa prima di stimare effettivamente i danni. Se il danno è lieve, con una semplice potatura di rinnovo si sistemeranno le branchiette; con un danno più evidente la potatura dovrà essere “di ringiovanimento”. Se la situazione risulterà davvero grave purtroppo l’unica via percorribile sarà l’estirpo».



Le videointerviste