Il 7 e l’8 aprile piazza Salvo d’Acquisto sarà un “Quartiere in festa” con i “Ricordi di un’antica tradizione”. La manifestazione richiama la festa popolare della Madonna di San Giovanni: per numerosi anni aveva animato il quartiere di via Giappone.

Ad organizzare la prima edizione della manifestazione - interamente auto finanziata grazie ai numerosi micro-contributi delle piccole realtà commerciali della zona - sono le associazioni Harambè, Circolo Tennis "G. Tandoi", Accademia La Stravaganza, Università della terza età "Edith Stein" e Abracadanze con il patrocinio del Comune di Corato.

«Dopo vari decenni – dicono gli organizzatori - vogliamo provare a ridar movimento a questo pezzo di città attraverso giochi per bambini, danze popolari, concerti, degustazioni, bancarelle, dibattiti ed altre attività ricreative e culturali.

La festa diventa così occasione per smuovere gli animi e colorare i luoghi. Prova a mettere insieme alcune realtà associative che normalmente convivono a breve distanza ma che di rado organizzano attività insieme».

Il programma dettagliato

Sabato 7 aprile

Ore 18.00 – animazione di strada per bambini e ragazzi: Tennis, giochi e tanto divertimento. A cura di Harambè e Circolo Tennis "G. Tandoi" - Corato.

Ore 18.30 – l’Università della Terza Età canta in piazza. Il coro è diretto dal direttore Gennaro Sibilano.

Ore 19.00 – Ensemble di percussioni: i ritmi africani diretti da Spiff Onyukwa, a cura della Accademia La Stravaganza.

Ore 20.30 – concerto dei “The Chicken Blues 4tet”. Un gruppo che nasce dall’incontro di quattro amici musicisti con la comune passione viscerale per il blues. Fra pezzi intramontabili e suoni di nicchia sarà difficile non farsi trascinare nel ballo.

Domenica 8 aprile

Ore 11.00 – visita guidata alla chiesetta di San Giovanni a cura degli architetti Patrizia Tullo e Pasquale Pisani. Partenza da piazza Salvo d’Acquisto.

Ore 13.00 – scampagnata presso il Circolo Tennis "G. Tandoi". Struttura e giardini con barbecue a disposizione. Quota individuale 3 euro, prenotazione obbligatoria telefonando al 080/8724742.

Ore 17.30 – dibattito “Fare socialità oggi. Coltivare legami, cultura, opportunità” con Corato Open Space, Mat laboratorio urbano e Harambè. Perché è importante fare aggregazione e cultura oggi? Quali sono le difficoltà e le bellezze di provarci ogni giorno? L’incontro sarà moderato da Felice Addario. Il dibattito avverrà in piazza Salvo d’Acquisto o, in caso di pioggia, nell’Università della Terza Età che si trova in via Giappone numero 40.

Ore 18.30 - animazione di strada per bambini e ragazzi a cura di Harambè e Circolo Tennis "G. Tandoi". Tennis, giochi e tanto divertimento.

Ore 20.30 – Le più belle danze popolari italiane e del mondo sotto la sapiente guida dell’Associazione Abracadanze Corato.

Durante tutte e due le giornate sarà possibile girovagare fra vari stand enogastronomici e partecipare all’estrazione di ricchi premi offerti dagli sponsor della festa.