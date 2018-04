Yes Weekend: Passione Vivente a Minervino. A Pasquetta musei aperti

L'ultimo weekend di marzo coincide con il fine settimana della Pasqua cristiana e quindi con il "ponte pasquale" che permetterà a tanti turisti di giungere in Puglia o ai residenti stessi di vivere il nostro territorio in veste di turisti. Abbiamo raccolto per voi tutti gli appuntamenti