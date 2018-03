Il Sabato Santo a Corato inizia con l'ultima processione, quella della "Pietà". Alle 6.50 le porte della chiesa di Santa Maria Greca si sono spalancate per "riconsegnare" ai fedeli l'ultimo abbraccio di Maria a suo figlio Gesù, morto in croce.

In tanti, nonostante il forte vento e le temperature non proprio primaverili, hanno atteso sul sagrato della chiesa per poter rivedere il gruppo scultoreo. A guidare la preghiera il parroco don Sergio Pellegrini, padre spirituale della confraternita che organizza il pellegrinaggio lungo le strade della città, e il viceparroco don Marco Cannavò.

La processione attraverserà le vie dei quartieri parrocchiali di Santa Maria Greca, San Domenico, San Francesco. Sono previste, durante il percorso, alcune soste per dei momenti di preghiera a cura dalle comunità parrocchiali interessate dal passaggio della processione. Il rientro è previsto alle 12, sempre nella chiesa di Santa Maria Greca.

Il video dell'uscita della processione



Il percorso. Parrocchia Santa Maria Greca, Corso Garibaldi, Via San Vito, Via Filangieri, Via Gioberti, Via Veneziani, Via Carmine, Via Salomone da Sicilia, Via De Gasperi, Via Capoccia da Roma, Via Della Macina, Piazza XX Settembre, Via XXIV Maggio, Via Cirillo, Via San Domenico (ore 08,00 circa: breve sosta dinanzi alla Parrocchia San Domenico per un momento di preghiera a cura della Comunità Parrocchiale San Domenico), Via Bronzetti, Via Ponchielli, Piazza Caduti di Via Fani, Via Ponchielli, Via Cimabue, Viale Cadorna, Via Vasari, Via Lama di Grazia, Via Mangilli, Via Giacometti, Via Trani, Via Senatore Lops, Via Giappone, Piazza Salvo D’Acquisto, Viale Fieramosca, Via Piemonte, Via Schiralli, Via Verne, Via Cappello da Milano, Via Toniolo, Viale Fieramosca, Via Andria (ore 09,35 circa: breve sosta dinanzi alla Parrocchia San Francesco per un momento di preghiera a cura della Comunità Parrocchiale San Francesco), Via Mereù, Via Beccaria, Via Massaua, Via De Cristoforis, Via San Vito, Via Pietro Rosa, Via Pacinotti, Via Deledda, Via Randolfi, Via F.lli Cervi, Via Cincinnato, Via Deledda, Via Digione, Via Corazzini, Via Randolfi, Via Ristori, Via Duse, Via Capuana, Via Cattaneo, Via Gabriel Rosa, Via Castel del Monte, Via Luisa Piccarreta (ore 11,30 circa: breve sosta dinanzi alla sede dell’Associazione della Serva di Dio Luisa Piccarreta per un momento di preghiera a cura della Comunità Parrocchiale Santa Maria Greca), Via Santa Rita, Via Tenente La Monica, Via Roma, Corso Garibaldi, Parrocchia Santa Maria Greca.