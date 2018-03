Mentre nelle comunità parrocchiali si vive l'adorazione della croce, in città "passano" i Misteri. Le statue sono in grado di raccontare i momenti principali della Passione e morte di Gesù Cristo tramandati dalla Sacra Scrittura.

CoratoLive.it, dopo il racconto del pellegrinaggio di Maria Addolorata, ha seguito in diretta video l'avvio della processione. Le telecamere della redazione torneranno in piazza Sedile per la via Crucis, poco prima delle 22.

Il video "dell'uscita" dei Misteri







Il programma della processione dei Misteri, parrocchia San Giuseppe

La processione attraverserà le vie del quartiere parrocchiale di Maria SS.ma Incoronata.

Ore 18:00 il suono della troccola e il gonfalone nero segna l’uscita della processione dei Misteri

Ore 21:40 Via Duomo (ang. Corso Cavour): inizio del percorso “a luci spente” nelle vie del centro storico.

Ore 22:00 Piazza Sedile: Via Crucis Cittadina, presieduta dal Vicario Zonale, don Peppino Lobascio, ed animata dalle varie comunità parrocchiali cittadine.

Ore 23:00 rientro della processione dei Misteri. Nell’ultimo tratto, come avviene ormai da qualche anno, la statua dell’Addolorata verrà portata in processione dai parroci, diaconi e seminaristi.

«Desidero informare i fedeli che la Confraternita ha realizzato le nuove figurine delle statue dei Misteri. Verranno distribuite dai confratelli durante la processione» fa sapere il priore della confraternita di San Giuseppe, Filippo Tandoi.

Il percorso. Parrocchia San Giuseppe, Largo Plebiscito, Corso Mazzini, Piazza Cesare Battisti, Via Di Vittorio, Via Ruvo, Via San Martino, Via Carducci, Via Erone, Via Pascoli, Via Donatello, Via Talete, Via Bernini, Via Tommaso Moro, Piazza XI Febbraio, Via Dante, Via Caracciolo, Via Cimarosa, Piazza Caduti in Guerra, Via Ponchielli, Via Colombo, Via Farinata, Via Ariosto, Via Carafa, Via Dante, Piazza Cesare Battisti, Corso Cavour, Via Duomo (ore 21,40 circa: inizio percorso a luci spente nelle vie del centro storico), Via Roma, Piazza Sedile (ore 22,00: Via Crucis Cittadina animata dalle Comunità Parrocchiali), Via Genzano, Larghetto Traiano, Via Galea, Largo Abbazia, Via Ribatti, Corso Garibaldi, Largo Plebiscito, Parrocchia San Giuseppe