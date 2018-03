Finalmente, dopo due anni, l'Addolorata ha varcato la soglia di San Giuseppe nel giorno del dolore. Con il petto trafitto dal pugnale, ricorda a tutti lo strazio per la morte in croce del figlio Gesù.

Puntualissima, alle 4.50, si è lasciata "abbracciare" dal popolo fedele, quello che sfida il freddo e la fatica per accompagnarla nel suo pellegrinaggio nelle strade della città.

Nel video il momento dell'uscita dalla chiesa di San Giuseppe. Nella galleria fotografica alcuni dei momenti più caratteristici dell'avvio della processione.





Il percorso

La processione attraverserà i quartieri parrocchiali di San Giuseppe, Sacro Cuore, Sacra Famiglia ed una parte di San Gerardo. Sono previste, durante il percorso, alcune soste per dei momenti di preghiera a cura delle comunità parrocchiali interessate dal passaggio della processione (vedere programma allegato).

Ore 04:00 l’uscita della processione è preceduta da un momento di preghiera vissuto dai confratelli e devoti-portatori all’interno della Parrocchia di San Giuseppe presieduto dal Parroco don Gianni Cafagna. I fedeli possono unirsi in preghiera all’esterno sul piazzale antistante la Parrocchia.

Ore 04:50 il suono stridente della troccola segna l’uscita della processione di Maria SS.ma Addolorata. Il primo tratto della processione verrà percorso con le luci della pubblica illuminazione spente e con le strade illuminate dalle sole luci delle candele portate in processione dai confratelli e devoti-portatori.

Ore 10:30 rientro in Parrocchia della processione di Maria SS.ma Addolorata

Il percorso. Parrocchia San Giuseppe (ore 04,00: momento di preghiera presieduto da don Gianni Cafagna), Corso Mazzini (corsia laterale), Piazza Simon Bolivar, Via Leopoldo Tarantini, Via Palestro, Via Bove, Via Velletri, Via Luigi Tarantini, Via Volturno, Via Bove, Via Marzabotto, Via Aleardi, Via Castel Morrone, Via Don Minzoni, Via Turati, Via Cardona, Via Cantoni, Via Vannucci Piero, Via Einaudi, Via Don Minzoni, Viale Belice, Viale Adige, Viale Ombrone, Viale Reno, Via Belvedere, Viale Po (ore 07,20 circa: breve sosta per un momento di preghiera a cura della Comunità Parrocchiale Sacro Cuore), Viale Brenta, Viale Tanaro, Viale Po, Viale Adda, Viale Po, Via Don Bosco, Via Mons. D’Oria, Via Niccodemi, Via Dandolo, Via Papa Luciani, Via Papa Montini, Via Don C. Ferrara, Via Torre Scarnera, Via Botticelli, Via Sant’Elia, Via Mattei, Via Salvi, Via Sant’Elia, Via Mangione (ore 09.15 circa: breve sosta dinanzi alla Rettoria di Sant’Antonio per un momento di preghiera a cura della Comunità Parrocchiale Sacra Famiglia), Via Castel del Monte, Via Alemanni, Via Cilea, Via Mangione, Via Scarfoglio, Via Alberto Mario, Via Cattaneo, Via Carlo Alberto, Via M. R. Imbriani, Via Don Minzoni, Via Bonadies, Via Matteucci, Piazza Venezuela, Via Borromeo, Piazza Ospedale (ore 10,10 circa: breve sosta dinanzi alla Casa di riposo “Dono di Speranza” per un momento di preghiera a cura della Comunità Parrocchiale San Giuseppe), Via Luigi Tarantini, Via Nizza, Via Nicola Bucci, Largo Plebiscito, Parrocchia San Giuseppe