Dall'Addolorata alla Pietà, il programma e i percorsi delle processioni

Si entra nel vivo dei riti della Settima Santa legati alla fede popolare. Questa sera in tutte le parrocchie si vivrà la Messa in Cena Domini, quella in cui si ricorda il gesto della lavanda dei piedi. Un momento importante per tutti i sacerdoti: la Chiesa rivive il momento dell'istituzione dell'Euracarestia e quindi del sacerdozio.

Quella di domani sarà l'unica giornata dell'anno in cui non sarà celebrata la messa, la Chiesa vivrà solo il momento di preghiera per l'adorazione della croce. Per la celebrazione eucaristica bisognerà aspettare sabato e la veglia pasquale: la liturgia della Parola "racconterà" la resurrezione di Cristo.

Le processioni attraverseranno la città da domani mattina e - dopo due anni in cui sono partite dalla chiesa Matrice - partiranno da San Giuseppe. L’Addolorata raggiungerà i quartieri delle parrocchie San Giuseppe, Sacra famiglia, Sacro Cuore e San Gerardo, con l’immancabile momento di preghiera vicino al centro anziani di don Luca; nel pomeriggio i Misteri saranno nel quartiere dell’Incoronata; sabato mattina il gruppo scultoreo della Pietà attraverserà invece i quartiere di Santa Maria Greca, San Domenico e San Francesco con il momento di preghiera vissuto come sempre nei pressi della casa di Luisa Piccarreta.



Di seguito tutto il programma delle processioni

Venerdì Santo

Processione dell’Addolorata, parrocchia San Giuseppe

La processione attraverserà le vie dei seguenti quartieri parrocchiali: San Giuseppe, Sacro Cuore, Sacra Famiglia ed una parte di San Gerardo. Sono previste, durante il percorso, alcune soste per dei momenti di preghiera a cura delle comunità parrocchiali interessate dal passaggio della processione (vedere programma allegato).

Ore 04:00 l’uscita della processione è preceduta da un momento di preghiera vissuto dai confratelli e devoti-portatori all’interno della Parrocchia di San Giuseppe presieduto dal Parroco don Gianni Cafagna. I fedeli possono unirsi in preghiera all’esterno sul piazzale antistante la Parrocchia.

Ore 04:50 il suono stridente della troccola segna l’uscita della processione di Maria SS.ma Addolorata. Il primo tratto della processione verrà percorso con le luci della pubblica illuminazione spente e con le strade illuminate dalle sole luci delle candele portate in processione dai confratelli e devoti-portatori.

Ore 10:30 rientro in Parrocchia della processione di Maria SS.ma Addolorata

Il percorso. Parrocchia San Giuseppe (ore 04,00: momento di preghiera presieduto da don Gianni Cafagna), Corso Mazzini (corsia laterale), Piazza Simon Bolivar, Via Leopoldo Tarantini, Via Palestro, Via Bove, Via Velletri, Via Luigi Tarantini, Via Volturno, Via Bove, Via Marzabotto, Via Aleardi, Via Castel Morrone, Via Don Minzoni, Via Turati, Via Cardona, Via Cantoni, Via Vannucci Piero, Via Einaudi, Via Don Minzoni, Viale Belice, Viale Adige, Viale Ombrone, Viale Reno, Via Belvedere, Viale Po (ore 07,20 circa: breve sosta per un momento di preghiera a cura della Comunità Parrocchiale Sacro Cuore), Viale Brenta, Viale Tanaro, Viale Po, Viale Adda, Viale Po, Via Don Bosco, Via Mons. D’Oria, Via Niccodemi, Via Dandolo, Via Papa Luciani, Via Papa Montini, Via Don C. Ferrara, Via Torre Scarnera, Via Botticelli, Via Sant’Elia, Via Mattei, Via Salvi, Via Sant’Elia, Via Mangione (ore 09.15 circa: breve sosta dinanzi alla Rettoria di Sant’Antonio per un momento di preghiera a cura della Comunità Parrocchiale Sacra Famiglia), Via Castel del Monte, Via Alemanni, Via Cilea, Via Mangione, Via Scarfoglio, Via Alberto Mario, Via Cattaneo, Via Carlo Alberto, Via M. R. Imbriani, Via Don Minzoni, Via Bonadies, Via Matteucci, Piazza Venezuela, Via Borromeo, Piazza Ospedale (ore 10,10 circa: breve sosta dinanzi alla Casa di riposo “Dono di Speranza” per un momento di preghiera a cura della Comunità Parrocchiale San Giuseppe), Via Luigi Tarantini, Via Nizza, Via Nicola Bucci, Largo Plebiscito, Parrocchia San Giuseppe



Processione dei Misteri, parrocchia San Giuseppe

La processione attraverserà le vie del quartiere parrocchiale di Maria SS.ma Incoronata.

Ore 18:00 il suono della troccola e il gonfalone nero segna l’uscita della processione dei Misteri

Ore 21:40 Via Duomo (ang. Corso Cavour): inizio del percorso “a luci spente” nelle vie del centro storico.

Ore 22:00 Piazza Sedile: Via Crucis Cittadina, presieduta dal Vicario Zonale, don Peppino Lobascio, ed animata dalle varie comunità parrocchiali cittadine.

Ore 23:00 rientro della processione dei Misteri. Nell’ultimo tratto, come avviene ormai da qualche anno, la statua dell’Addolorata verrà portata in processione dai parroci, diaconi e seminaristi.

«Desidero informare i fedeli che la Confraternita ha realizzato le nuove figurine delle statue dei Misteri. Verranno distribuite dai confratelli durante la processione» fa sapere il priore della confraternita di San Giuseppe, Filippo Tandoi.

Il percorso. Parrocchia San Giuseppe, Largo Plebiscito, Corso Mazzini, Piazza Cesare Battisti, Via Di Vittorio, Via Ruvo, Via San Martino, Via Carducci, Via Erone, Via Pascoli, Via Donatello, Via Talete, Via Bernini, Via Tommaso Moro, Piazza XI Febbraio, Via Dante, Via Caracciolo, Via Cimarosa, Piazza Caduti in Guerra, Via Ponchielli, Via Colombo, Via Farinata, Via Ariosto, Via Carafa, Via Dante, Piazza Cesare Battisti, Corso Cavour, Via Duomo (ore 21,40 circa: inizio percorso a luci spente nelle vie del centro storico), Via Roma, Piazza Sedile (ore 22,00: Via Crucis Cittadina animata dalle Comunità Parrocchiali), Via Genzano, Larghetto Traiano, Via Galea, Largo Abbazia, Via Ribatti, Corso Garibaldi, Largo Plebiscito, Parrocchia San Giuseppe



Sabato Santo

Processione di Maria Ss.ma della Pietà, parrocchia di Santa Maria Greca

La processione attraverserà le vie dei seguenti quartieri parrocchiali: Santa Maria Greca, San Domenico, San Francesco. Sono previste, durante il percorso, alcune soste per dei momenti di preghiera a cura dalle comunità parrocchiali interessate dal passaggio della processione (vedere programma allegato).

Ore 06:45 uscita della processione di Maria SS.ma della Pietà.

Ore 12:00 rientro della processione di Maria SS.ma della Pietà.

Il percorso. Parrocchia Santa Maria Greca, Corso Garibaldi, Via San Vito, Via Filangieri, Via Gioberti, Via Veneziani, Via Carmine, Via Salomone da Sicilia, Via De Gasperi, Via Capoccia da Roma, Via Della Macina, Piazza XX Settembre, Via XXIV Maggio, Via Cirillo, Via San Domenico (ore 08,00 circa: breve sosta dinanzi alla Parrocchia San Domenico per un momento di preghiera a cura della Comunità Parrocchiale San Domenico), Via Bronzetti, Via Ponchielli, Piazza Caduti di Via Fani, Via Ponchielli, Via Cimabue, Viale Cadorna, Via Vasari, Via Lama di Grazia, Via Mangilli, Via Giacometti, Via Trani, Via Senatore Lops, Via Giappone, Piazza Salvo D’Acquisto, Viale Fieramosca, Via Piemonte, Via Schiralli, Via Verne, Via Cappello da Milano, Via Toniolo, Viale Fieramosca, Via Andria (ore 09,35 circa: breve sosta dinanzi alla Parrocchia San Francesco per un momento di preghiera a cura della Comunità Parrocchiale San Francesco), Via Mereù, Via Beccaria, Via Massaua, Via De Cristoforis, Via San Vito, Via Pietro Rosa, Via Pacinotti, Via Deledda, Via Randolfi, Via F.lli Cervi, Via Cincinnato, Via Deledda, Via Digione, Via Corazzini, Via Randolfi, Via Ristori, Via Duse, Via Capuana, Via Cattaneo, Via Gabriel Rosa, Via Castel del Monte, Via Luisa Piccarreta (ore 11,30 circa: breve sosta dinanzi alla sede dell’Associazione della Serva di Dio Luisa Piccarreta per un momento di preghiera a cura della Comunità Parrocchiale Santa Maria Greca), Via Santa Rita, Via Tenente La Monica, Via Roma, Corso Garibaldi, Parrocchia Santa Maria Greca.