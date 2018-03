Più sicurezza in città con "Lo shopper del cuore"

"Lo shopper del cuore". È la lodevole iniziativa promossa dalle associazioni Gifes Corato (Centro di Formazione Irc accreditato alla Regione Puglia) e Confraternita Misericordia Corato nell'ambito del Progetto Pad “Battitti per la città”.



«Il progetto – scrivono da Gifes Corato - nasce all’interno delle due associazioni, dopo un incontro svolto alla fine della campagna di sensibilizzazione nazionale denominata “Viva!” promossa dall’Irc a Corato nell’ottobre del 2014, 2015 e 2016. Successivamente il progetto si è sviluppato, anche grazie alle ricerche in letteratura scientifica, con esperienze e confronti che in questi anni il responsabile ha evidenziato e raccolto.

L’iniziativa si ispira ad altre esperienze di comprovata efficacia nel settore della defibrillazione pubblica in atto in altre città quali Piacenza, Canton Ticino, Pisa e Monza, per citarne alcune.

Ci dimostrano come la percentuale di sopravvivenza in queste città salga ad oltre il 40% grazie una diffusione dei Defibrillatori semiAutomatici (Dae) e di un’adeguata formazione e informazione dei cittadini in merito all’arresto cardiocircolatorio. Tutti questi fattori portano a un dimostrato risultato complessivo di un miglioramento della rete di soccorso che si traduce in un aumento della percentuale di sopravvivenza».

L'iniziativa promossa dalle associazioni «consiste nel comperare uno shopper in tnt, il cui ricavato sarà interamente finalizzato all'acquisto di un defibrillatore semiautomatico posizionato nell'apposita teca termoprotetta ed installato su corso Garibaldi di fronte la parrocchia Santa Maria Greca, a totale disposizione dei cittadini.

Inoltre con una donazione minima di 5 euro, si potrà usufruire di una riduzione di oltre il 20% sul costo del corso Blsd adulto e pediatrico. È possibile acquistare lo shopper in diversi luoghi: Misericordia Corato via San Digiacomo, Phonix viale Cadorna, Edicola Rosa Olivieri e Ottica Mazzilli in via Aldo Moro, Tessuti Natale Tondo corso Garibaldi». Per disponibilità ed adesioni alla vendita degli shoppers è possibile contattare Gifes al numero 3476523402.

«Il nuovo dispositivo – continuano dall’associazione - si andrà ad aggiungere ai 30 dispositivi già censiti (fra quelli acquistati e donati e quelli messi a disposizione da chi ne era già in possesso). Sempre nell'ambito dello stesso progetto, siamo in attesa dell'installazione nei pressi di piazza Cesare Battisti, di un altro dispositivo con totem (già acquistato dalla Società Sixt e donato al Comune).

Il progetto “Battiti per la città” mira alla promozione della diffusione in luoghi pubblici di defibrillatori semiautomatici esterni (Dae), promuove e diffonde nella cittadinanza la cultura dell’emergenza attraverso l’utilizzo di tutti i mezzi mediatici disponibili, incontri ed eventi specifici.

Non è solo un progetto di accesso pubblico alla defibrillazione, è un progetto culturale. È esperienza scientificamente dimostrata che per avere risultati efficaci (in termini vite umane) ogni cittadino deve aver accesso a quelle informazioni che gli permettono (con pochi gesti) di poter salvare una persona.

Com’è dimostrato questi eventi accadono ovunque e a chiunque, spesso in casa, e quindi essere informati, sapere cosa fare, saper dov’è collocato il defibrillatore più vicino e saperlo usare (Dae) permettono di salvare e di essere salvati.

Per questo il Centro di Formazione Irc Gifes e la Confraternita Misericordia Corato, in collaborazione con la C.O. 118 Ba - Bat, mettono a disposizione le proprie conoscenze e competenze, il proprio entusiasmo e la volontà per contribuire a migliorare la qualità della vita della città di Corato e riuscire tutti insieme nell’intento migliore che è quello di difendere e preservare la vita umana nei suoi momenti più critici. Grazie a tutti di cuore».