Don Vito Martinelli: «Fabrizio Frizzi era davvero una bella persona»

Arrivano da ogni parte d’Italia i pensieri e le dimostrazioni d’affetto per Fabrizio Frizzi, il conduttore televisivo prematuramente scomparso. Anche da Corato.



Forse perché oltre che un professionista era «davvero una bella persona». A sottolinearlo è don Vito Martinelli: come molti ricorderanno il sacerdote coratino, prima di scegliere di consacrare la sua vita al Signore, intraprese la carriera di giornalista e per alcuni anni lavorò in Rai, anche al fianco di Frizzi.

«Un grande professionista»

«Frizzi – ricorda don Vito - è sempre stato molto molto scrupoloso. Studiava ogni singolo momento della trasmissione, era attento ai singoli passaggi. Nulla doveva essere affidato al caso. Quando gli si contestava il fatto che predisporre minuziosamente tutto potesse togliere spazio alla spontaneità, lui diceva che la stessa “si evince anche dalla professionalità, il predisporre tutto non significa essere falsi ma avere controllo di ciò che si va a fare pur lasciando spazio all’imprevisto”.

Uno degli aspetti che ricordo sempre con un sorriso è il fatto che fosse quasi “ossessionato” dalle pagine del copione, dovevano essere assolutamente numerate. La sua era una preoccupazione nata da un episodio realmente accaduto: durante una puntata de “I fatti vostri” il copione gli scivolò si scompaginò, non sapeva più da dove riprendere il bandolo della matassa.

Perciò, prima di andare in onda, più e più volte ricontrollava le pagine per verificare se fossero nell’ordine giusto: era un maniaco della perfezione».

«Un signore delle relazioni umani»

«Esprimeva grandissima delicatezza, infinita attenzione verso tutti coloro che lavorano all’interno dei cast. Mi viene in mente “Domenica in” – prosegue don Vito - un’esperienza che ho condiviso con lui e che prevedeva tantissimi laboratori.

La foto che mi ritrae in sua compagnia è stata scattata in quello studio pochi giorni dopo aver superato l’esame da giornalista professionista. Quel venerdì dovevamo iniziare le prove ma appena mi vide venne a chiedermi come fosse andata.

Ricordo che mi abbracciò per porgermi le sue congratulazioni e poi mi disse “so che questi esami sono molto difficili, non è facili superarli. A questo punto ti chiedo di offrirmi qualcosa”.

Andammo a bere un drink e approfittammo per chiacchierare. Nonostante la mole di lavoro, stette con me a lungo, mi chiese quali domande mi fossero state poste e se la commissione fosse stata delicata e attenta: comprendeva benissimo quanto fossero importanti questi atteggiamenti. Custodisco nel mio cuore le sue parole: “ricordati che dietro ogni possibile scoop giornalistico ci sono sempre delle persone, delle vite umane, una esistenza da rispettare, accogliere ed amare”.

Era davvero una bella persona. Un vero signore del mondo dello spettacolo e delle relazioni umani. Aveva un rapporto fraterno con Raffaella Carrà, Pippo Baudo e Carlo Conti: amava molto tutti loro ed era molto amato a sua volta. Curava molto le relazioni umane, ne era il signore».

L’attenzione verso il pubblico

«La mia mamma – ricorda don Vito - era innamoratissima di lui e non perdeva nemmeno una puntata delle trasmissioni in cui lui era presente. Una volta ebbi la possibilità di portarla con me negli studi televisivi e durante la pausa, mentre andava in onda la parte sportiva della trasmissione, Fabrizio Frizzi si fermò con lei al tavolo della conduzione. Le dedicò tantissimo tempo: mi madre stentava a credere che tutto ciò fosse vero, che un personaggio così importante dello spettacolo le avesse dedicato così tanto tempo».