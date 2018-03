Sorridente, a tratti anche timido, ma soprattutto carico di una grande voglia di imparare e scoprire nuove realtà. Così, insieme alla sua amata fidanzata Gaia, ieri è arrivato in città Valerio Braschi: è il vincitore di Masterchef 2017 ed ha solo vent’anni.

Quello in Puglia è un viaggio di lavoro oltre di piacere, con una tappa specifica nel Pastificio Granoro. Dopo il giro negli ambienti dell’azienda tanto cara alla città, immancabile il piatto di “spaghetti aglio, olio e peperoncino”. Un’improvvisazione ai fornelli senza troppe formalità che, di sicuro, ha fatto venire a tutti la voglia di assaggiare.

«Non ero mai stato in un luogo come questo – commenta il giovane chef romagnolo - Girando nel pastificio ho imparato anche l’importanza di riconoscere pregi e difetti della pasta in base alle percezioni del tatto oltre che a quelle del gusto». E ammette: «L’ho sempre amata come primo piatto e purtroppo nell’ultimo anno ne sto mangiando meno perché sono sempre in giro».

Recentissima la sua esperienza in India: «è stata bellissima. Sono andato lì ed ho cucinato per l’ambasciata italiana insieme alla vincitrice di Masterchef India. A parte questo però l’aspetto più importante del viaggio è stato quello di poter conoscere da vicino e nella maniera più autentica possibile la cultura culinaria indiana. Ho cercato di assaggiare il più possibile il cibo tipico, quello delle bancarelle in cui la gente mangia spendendo pochi centesimi: una splendida scoperta».

Il sogno da realizzare è quello di aprire un ristorante a Milano, la sua città preferita. Una certezza in più adesso c’è: «in dispensa ci sarà la pasta Granoro, con una menzione speciale per la trafila senza glutine. La mia fidanzata è celiaca, per questo ho iniziato ad approfondire la ricerca tra i vari marchi.

Spesso le aziende più blasonate la vendono a prezzi stellati senza far corrispondere a questo la qualità. Per Granoro non è così: appena ho ricevuto il carico ho iniziato i test proprio dalla linea senza glutine. Anche la mia ragazza, che di certo ne ha assaggiate molte prima ancora di me, l’ha apprezzata molto.

Sono convinto che vincere la scommessa di quel preciso settore è un gran bel biglietto da visita anche per le altre trafile».