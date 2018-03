«Mi considero onorato di aver conosciuto Fabrizio Frizzi e per questo vorrei approfittare delle pagine di CoratoLive.it per ricordarlo». Ieri ha esordito così Mario Cerra, chiamando la nostra redazione. Lo ha incontrato nel 2008, quando ha partecipato al programma “La botola” condotto proprio dal presentatore scomparso ieri.



Il gioco “La botola” prevedeva la partecipazione di una coppia di concorrenti che si sfidavano nelle discipline e nelle prove più fantasiose e assurde (dai contorsionisti agli imitatori, passando per i suonatori di bicchieri ai cantanti professionisti). Colui che veniva giudicato meno bravo dal pubblico in studio, veniva gettato in piscina: un breve volo (in sicurezza) di un metro lungo la temuta Botola.



«Dietro le quinte il signor Frizzi cercava sempre di mettere a proprio agio i concorrenti, mostrando grande rispetto ed interesse per la storia di ognuno. Nel mio caso ebbi la fortuna di scambiare qualche chiacchiera con il conduttore, di parlargli della mia storia fatta di lavoro e sacrificio. "Provengo da una famiglia composta da dieci fratelli e troppo presto ho dovuto abbandonare la mia idea di vivere di musica" gli raccontai. Frizzi mi disse: “Caro Mario, fa' quello che senti. Se la musica è quello che ti rende felice continua pure e non pensare a quello che dice la gente”.

Le sue parole mi diedero il coraggio necessario per andare avanti e mi fecero capire che effettivamente il signor Frizzi era una brava persona così come appariva sullo schermo (e come lo descrive don Vito Martinelli, ndr). Sono estremamente dispiaciuto per la sua scomparsa» ha concluso Cerra, senza nascondere la commozione.

Fabrizio Frizzi

Conduttore televisivo e doppiatore, nasce a Roma il 5 febbraio 1958. Ispirandosi a Corrado, nella sua carriera ultra-trentennale ha condotto varietà, talent show e quiz come Miss Italia, I fatti vostri, Scommettiamo che...?, Luna Park, Per tutta la vita, Cominciamo bene, Soliti ignoti - Identità nascoste, La botola e L'eredità, partecipando anche in qualità di concorrente in programmi di successo come Ballando con le stelle e Tale e quale show e recitando in alcune fiction. Considerato fin dagli anni ottanta uno dei principali volti maschili della Rai, è stato insieme a Pippo Baudo il conduttore con più trasmissioni all'attivo. Durante la sua carriera è stato anche doppiatore: è sua la voce di Woody, lo sceriffo protagonista della saga di film Toy Story. Nel 2012 ha interpretato sé stesso nel film Buona giornata diretto da Carlo Vanzina.

È scomparso a soli sessant’ anni a causa di un'emorragia cerebrale lasciando un grande vuoto nei cuori di colleghi e di tutto il pubblico che, in questi quarant’anni di carriera, ha apprezzato la sua umanità e professionalità.