Fioccano ancora premi per la poesia "made in Corato". Questa volta i vincitori sono i piccoli scrittori della scuola "Fornelli". A raccontare l'avventura al festival di Montecarlo è la scuola stessa, partendo dalle emozioni dei più piccoli.

«Gli alunni delle classi III D-E-F si sono aggiudicati il terzo posto a livello nazionale, per le poesie di gruppo, nell’edizione 2017/2018 del prestigioso “San Pellegrino festival di poesia per e dei bambini”, storico concorso per poeti adulti, da 8 anni, esteso anche ai bambini.



Sabato 24 marzo, un gruppo di bambini delle tre classi, accompagnati dalle loro insegnanti Angela Malcangi, Marialisa Maggiulli, Giovanna Montano, dai rispettivi genitori e dal presidente del consiglio di circolo Alessandro Zitoli, in rappresentanza della dirigente scolastica Rosella Lotito, ha partecipato alla cerimonia di premiazione tenutasi nel Teatro del Casinò Municipale di San Pellegrino Terme.

La giuria, presieduta dalla nota poetessa Giusi Quarenghi – racconta Zitoli - ha apprezzato l’impegno dei giovani poeti, che hanno realizzato una serie di brevi componimenti sul tema “Guardo fuori di me e vedo…” con l’intento di rivolgere un’attenzione speciale verso le cose che, osservate con gli occhi dei bambini, così vicini allo sguardo dei poeti, si sono rivestite di significati nuovi.

Per la categoria bambini e ragazzi hanno partecipato 121 classi per un totale di 2.305 alunni, provenienti da 66 città diverse da nord a sud, che hanno presentato 1337 poesie. Il 2° Circolo “N. Fornelli” di Corato, è stata l’unica scuola del Sud Italia premiata. Alla cerimonia, oltre alle autorità locali, era presente il Questore di Bergamo, dott. Girolamo Fabiano, originario di Corato che con orgoglio, ha consegnato ai bambini la pergamena, complimentandosi per il lavoro svolto.

“La poesia a scuola, dev’essere di casa” sostiene con un gioco di parole l’ins. Malcangi che ha seguito i bambini nel laboratorio poetico. “Il suo enorme valore sul piano della crescita personale, dell’attenzione alle cose, a se stessi, agli altri, è ancora poco riconosciuto. Educare alla poesia significa anche educare alla bellezza in tutte le sue forme e la scuola non può non darle il posto che si merita. La partecipazione a questo concorso è stata l’occasione per ‘frequentare’ la poesia quotidianamente, fino a farla diventare un bisogno che adesso i bambini non trascureranno più e che magari, nel tempo, diventerà una passione”.

E che questo bisogno si stia trasformando in passione, ne è prova, tutto il fiorire di emozioni espresse così dai bambini nel viaggio di ritorno: “Ero molto eccitato per questa occasione meravigliosa, non me l’aspettavo. Ero incuriosito da tutte le cose che ho visto ed emozionato per aver visto il Casinò di San Pellegrino terme.

Mi ha tanto emozionato vedere Giusi Quarenghi. Bellissimo quando siamo partiti tutti insieme, uniti abbiamo formato una forza. Una esperienza magica che ci ha insegnato a credere nei sogni.

Sono stati momenti da sogno, ma per fortuna non era un sogno. Avventura fantastica, bellissima, con nuove scoperte e nuovi posti da vedere.

Mi sono divertito tanto. Ci siamo fatti conoscere da Giusi Quarenghi. Era il mio sogno più grande avere il suo autografo. Che grande emozione salire sul palco per la prima volta.