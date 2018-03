Carnevale Coratino, oggi la premiazione della 39esima edizione

Sarà come sempre la cerimonia di premiazione a concludere la 39esima edizione del Carnevale Coratino. La Pro Loco “Quadratum”, da sempre in prima linea nell’organizzazione della manifestazione accanto al Comune di Corato, dà appuntamento per oggi a tutti i partecipanti.



A partire dalle 17.30 nella sala conferenza della biblioteca comunale si riuniranno i vincitori del concorso per i gruppi mascherati ma anche per le maschere singole.

Ad aggiudicarsi i premi in palio, lo ricordiamo, sono stati in quattro: sul gradino più alto del podio c’è il gruppo RocketKing, 50mila eventi, Kabà Coiffeur con il tema “War is over”; a seguire la squadra di Egidio Tarricone con “Gea d’incanto". Chiudono la classifica due gruppi che hanno ottenuto lo stesso risultato: la parrocchia Sacro Cuore con il tema “nel blu dipinto di tu” e “Gli Spartani” con il tema “gita sulla terra”.