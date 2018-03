Il vescovo D’Ascenzo domani in visita nella casa di Luisa Piccarreta

Sarà il vescovo D’Ascenzo a “fare gli auguri di compleanno” a Luisa Piccarreta. Domani, in occasione dell’anniversario della nascita della Serva di Dio, il pastore della diocesi di Trani per la prima volta farà visita alla casa di Luisa e incontrerà l’associazione nata in suo nome.



«Sarà l’occasione per il nostro vescovo di conoscere la realtà dei figli e delle figlie della Divina Volontà e sarebbe bello che in qualche modo questa visita sia partecipata anche da tutti i fratelli e le sorelle in Italia e nel mondo - scrivono dall’associazione - Per questo motivo per chi ha la possibilità di venire a Corato potrà partecipare alla celebrazione della Santa Messa alle 19.00 nella parrocchia di Santa Maria Greca e al termine potrà prendere parte all’incontro con l’arcivescovo.

A chi non potrà essere presente l’associazione chiede «anzitutto con la preghiera» e poi anche con una foto o un video «da far vedere» a mons. D’Ascenzo. «È un bel gesto – scrivono - per far sentire la presenza della grande famiglia dei figli della Divina Volontà nel mondo. Il materiale può essere inviato in formato video o foto all’indirizzo email dell’associazione: info@luisapiccarretaofficial.org oppure pia.ass.luisalasanta@libero.it».