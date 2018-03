Tanti coratini nei reparti oncologici: a che punto è il registro tumori?

«Abbiamo un “registro” di tutte le persone morte a causa di un tumore nella nostra città? Possibile che gli ospedali oncologici di riferimento del nostro territorio (ma anche in Piemonte, per esperienza personale) siano pieni di coratini?» A chiederselo è Krizia Masciavè, una giovane donna, già laureata al Politecnico di Torino. Le sue però, sono anche le domande di tanti, di molte fra le persone che hanno perso un parente o un amico sempre a causa della stessa malattia.



«Gentilissimi coratini e non solo – scrive Krizia – prendo la parola sperando di richiamare l'attenzione su uno dei più dolorosi e quotidiani temi del nostro tempo: "Il sig. Cancro". Colui che nella maggior parte delle famiglie coratine (e non solo) sta entrando a far visita e nel giro di poco tempo purtroppo porta via gli affetti più cari.

La mia domanda è rivolta a tutti coloro che hanno avuto una esperienza dolorosa di questo genere o anche a coloro che vogliono approfondire la radice di questa sconvolgente realtà.

Abbiamo dunque un “registro” di tutte le persone morte a causa di un tumore nella nostra città? Possibile che gli ospedali oncologici di riferimento del nostro territorio (ma anche in Piemonte, per esperienza personale) siano pieni di gente della nostra città? Cosa abbiamo di diverso dai paesi limitrofi?

Abbiamo mai cercato di capire fino in fondo se, andando oltre il famoso "stress" che spesso maschera alcuni sintomi di una patologia ben più grave, esiste una verità ancora a noi tutti nascosta che invece continua a mietere vittime, con età media di 50anni, giorno dopo giorno?

Purtroppo il dolore segna e scava profondamente l'animo e la vita di chi vive un dolore così grande. Il mio più grande desiderio è che questo dolore possa essere la spinta motrice che più occorre per smuovere vite paralizzate dallo stesso e poter sperare di fare qualcosa di concreto. Grazie per la vostra attenzione».

In città a parlare della creazione del “registro tumori” (oltre che a realizzare diverse giornate di prevenzione) dal 2015 è stata l’associazione Onda d'urto uniti contro il cancro.

Al presidente, Domenico Ungari, abbiamo chiesto gli ultimi aggiornamenti a riguardo: «è tutto fermo – dichiara - Più volte abbiamo proposto all’amministrazione di istituire un registro dei tumori a livello comunale.

Abbiamo un progetto (presentato al sindaco) che prevede la geolocalizzazione dei casi di tumore sul territorio coratino perché siamo convinti che solo sapendo dove è presente un'alta concentrazione si può avviare lo studio delle cause».

Di fatto però «è tutto fermo – aggiunge Ungari, contattato dalla redazione di CoratoLive.it - Abbiamo cercato anche la collaborazione dell'associazione medico scientifica coratina che riunisce tutti i medici e pediatri di Corato». Nel mese di febbraio dello scorso anno fu anche Francesco Schittulli, oncologo prima che politico, a ribadire l’importanza del registro e della collaborazione tra istituzioni e medici.

Eppure Ungari ancora si domanda: «dove sono le riunioni con le associazioni e il comune per discutere il profilo della salute cittadino? dove sono le centraline Arpa per la qualità dell'aria? Manca la collaborazione vera. Al momento ci sembra che siano state solo becera propaganda, tutte cose promesse e non mantenute, spot elettorali».