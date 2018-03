Al museo “Io sono un’amazzone”

Proseguono anche domani le iniziative del programma di “Marzo donna”. Alle 18 il Museo della città e del territorio ospiterà Niky D’Attoma e il suo libro, “Io sono un’amazzone”.



Un luogo non scelto a caso: «così come il museo era un carcere e adesso è diventato una struttura così bella, questo volume racconta il riscatto delle donne che si sono lasciate alle spalle “la prigione” del cancro al seno» spiega la pediatra Luisa Belsito. E aggiunge: «avremo anche la possibilità di ammirare la Madonna del latte, un altro simbolo importante per noi donne».

Il libro

«C’è una donna che corre, una donna che ha fretta. Prova a starle dietro: lei non ti aspetta. Va dove il bianco è accecante e il buio più forte: c’è una donna veloce, che ha visto la morte. E ha combattuto il male e si è sottoposta alla cura, c’è una donna che ha vinto l’angoscia e la paura. E ha ritrovato se stessa oltre il dolore, e ha una cicatrice in corrispondenza del cuore. C’è una donna in bilico tra la morte e la vita, e questa donna dice: io sono un’amazzone, ferita.

La donna che affronta il cancro della mammella deve essere forte e coraggiosa, proprio come un’Amazzone. Un’esperienza che questo libro, frutto di ricerche, incontri e interviste, racconta attraverso le voci delle donne, delle loro famiglie, dei medici e dei care givers. Tra Bari, Roma e Milano scopriamo come le Amazzoni di oggi non si arrendono, ma si riscoprono felici, innamorate, e salve».