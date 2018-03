Verso la Settimana Santa. In teatro un convegno sulla fede popolare secolare

Anche quest’anno in teatro si torna a parlare della Settimana Santa e delle sue suggestioni, attraverso la Storia e la Fede. Ormai per il terzo anno consecutivo, si darà vita ad un convegno che illustrerà programmi e percorsi, fra pagine di memoria.



L’iniziativa è organizzata dal Comune di Corato, in collaborazione con la Confraternita “San Giuseppe” e con l’Arciconfraternita “Santa Maria Greca”: l’appuntamento è per mercoledì 21 marzo alle 9.30.

«A Corato - scrivono dal Comune - la Settimana della Passione si manifesta nelle solenni funzioni religiose, nelle processioni e negli antichissimi riti di pietà popolare, che coinvolgono parrocchie e confraternite e che vedono la partecipazione dei devoti con compostezza e profonda passione.

Nel corso della Settimana Santa si incontrano espressioni di una fede popolare secolare, ed è questa l’occasione per immergersi in un’identità e in una storia nuova ed antica.

La festa religiosa, in particolare la Pasqua, oltre che momento di affermazione e condivisione di fede profonda diviene per la comunità un momento per “vivere” profondamente la propria fede, patrimonio spirituale e della propria memoria, per riconoscersi in una specifica appartenenza: un momento ideale per la comunità per conoscere e fare esperienza dei propri sentimenti, delle proprie certezze e delle proprie speranze».

«Un appuntamento aperto al pubblico e rivolto soprattutto ai giovani, che l’amministrazione comunale rinnova anche quest’anno per far conoscere la storia e le suggestioni suscitate dai Riti della Settimana Santa per un’esperienza da vivere con intensa passione nella settimana che precede e si conclude con la Santa Pasqua» spiega il Sindaco Massimo Mazzilli.

Al convegno interverranno:

Massimo Mazzilli - Sindaco del Comune di Corato

Don Gino Tarantini - Parroco San Domenico - "Una Fede che si è fatta Storia"

Gaetano Armenio - Responsabile del progetto culturale “I Riti della Settimana Santa in Puglia”,

Riccardo De Feo – Docente Liceo Artistico “Federico II Stupor Mundi” di Corato - "I simboli e segni delle processioni “

Benedetto Antonio Calvi - Confraternita S. Giuseppe - "Il programma delle processioni della Settimana Santa a Corato"

Gerardo Strippoli - Presidente Pro Loco Corato - “Il percorso a luci spente nel centro storico della processione dei Misteri”

Giovanni Forte - docente Istituto d’Istruzione Superiore Oriani-Tandoi indirizzo Alberghiero di Corato - “Focus sulle tradizioni enogastronomiche della Settima Santa in Puglia, con i sapori delle antiche ricette e degustazione finale dei prodotti a cura dei docenti e degli alunni dell’Istituto”.