Tratta Bari-Ruvo, attivato il "sistema controllo marcia treno"

«Finalmente la tratta ferroviaria Bitonto-Ruvo di Puglia (via Sovereto e Terlizzi) è totalmente attrezzata con i sistemi di sicurezza indicati dall’Ansf. Dal 26 febbraio ha la marcia dei treni al massimo livello di sicurezza richiesto dalle norme». A comunicarlo è Ferrotramviaria: «nel rispetto delle proprie corrette consuetudini aziendali e al termine di un congruo periodo di rodaggio». La linea «è la prima ferrovia regionale a doppio binario attrezzata nelle tratte operative con il Sistema di controllo marcia treno (Scmt) attivato.

L’attuale regime di marcia, tornato alla normalità, consente una maggiore puntualità negli arrivi e nelle partenze dei treni e un notevole miglioramento della qualità generale del servizio riscontrabile dai passeggeri. La velocità media commerciale non potrà avere incrementi significativi fino alla rimozione delle cause che obbligano ad ottemperare a delle mitigazioni in merito» precisano dall’azienda.

Ferrotramviaria, in quanto soggetto attuatore ed esecutore per conto della Regione Puglia delle opere di ammodernamento dell’infrastruttura regionale «nonostante le oggettive lungaggini burocratiche che si ripercuotono sui tempi di realizzazione delle opere stesse, continuerà ad adoperarsi, come ha sempre fatto, per portare a termine detti interventi nel rispetto degli accordi presi».

La Società è certa «che se le norme vigenti consentissero di evitare alcune duplicazioni di autorizzazioni e gli eccessi di burocratizzazione, le opere infrastrutturali verrebbero realizzate in tempi certi».

Il percorso intrapreso da Ferrotramviaria procede «con determinazione e nella certezza che la Regione Puglia, nel proprio interesse, la assisterà nel percorso amministrativo e nella tempestività del rimborso delle spese sostenute in anticipo per assicurare la continuità dei cantieri e l’avanzamento lavori».

«Con il sostegno e la fattiva collaborazione di tutti i soggetti pubblici interessati alle opere in corso, si potrà giungere al termine dell’ammodernamento dell’intera linea nel più breve tempo possibile»: questo l’auspicio di Ferrotramviaria.