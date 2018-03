Oggi #MurgiaLand fa tappa a Corato

Doppio appuntamento oggi e domani con #MurgiaLand, il programma organizzato dall’associazione Culturale ArtTurism - Arte, Cultura, Territorio di Andria con il patrocinio del Parco Nazionale dell’Alta Murgia.



Oggi, dalle 9.30 alle 12.30, escursione naturalistica della zona di San Magno a Corato. L’escursione, di circa 4 chilometri, attraversa alcuni dei siti più emblematici delle murge di Corato, dalla grande cisterna aperta alla chiesetta-neviera medievale, fino alla necropoli neolitica.

La chiesa di Santa Maria Maggiore o chiesa di San Magno, accertata già in un documento del IX secolo, risulta particolarmente interessante per la compresenza del locale adibito al culto e della grande struttura a botte interrata della neviera. Neviere e cisterne rappresentavano riserve d’acqua essenziali nell’arido territorio murgiano, per il sostentamento delle popolazioni e del bestiame. La necropoli di San Magno costituisce invece un importante esempio di area sepolcrale della tarda Età del Bronzo (VII - VI sec. a.C.), con circa un centinaio di tombe a tumulo con cista di tipo dolmenico.

Punto d’incontro e partenza dell’escursione è la Cisterna Antica di San Magno (41,0393°N; 16,3444°E), nei pressi di Masseria Cimadomo (Corato). Info e prenotazioni tel. 392/6948919.

Domani, dalle 9.30 alle 12.30, spazio all’escursione naturalistica presso le suggestive Cave di Bauxite a Spinazzola che rimandano ai paesaggi americani del Gran Canyon con la caratteristica terra rossastra.

Il percorso, di circa 4 chilometri, si sviluppa lungo i tratturi dell’aspro costone murgiano per esplorare la grande cava di bauxite. La cava, con i suoi incredibili colori, è una finestra sulla storia geologicadella regione e un’importante testimonianza delle attività industriali del XX secolo. Lungo il percorso non mancheranno i suggestivi scorci dal versante Bradanico, dove la vista può spaziare dall’invaso del Basentello fino alle cime della Basilicata.

Punto d’incontro e partenza dell’escursione sarà la Fontana di Acquatetta (Spinazzola), nei pressi della SP. 138 (41,0268°N; 16,4378°E). Info e prenotazioni tel. 392/6948919.

Domenica 25 marzo invece in programma l’apertura della chiesa e del campanile di San Domenico di Andria, restituito al pubblico dopo oltre 10 anni. La visita guidata è in programma dalle 18.00 alle 20.00. Per info e prenotazioni chiamare il 392/6948919 o 347/0079872.