I “segreti” della dislessia, dalla diagnosi all’autonomia

Cosa accade "Quando la dislessia entra in classe"? Lunedi, 12 marzo, ne discuterà il Lions Club in un incontro organizzato nell'auditorium della scuola media “De Gasperi”, in via Sant’Elia.



L’appuntamento è alle 18 con Alfonso Iorno, pediatra e responsabile scientifico Seleggo; Antonietta Perrone, psicologa presso la associazione “Nostra Famiglia” di Brindisi; Simone Loiodice, psicologo e logopedista.

Rispettivamente tratteranno tre temi specifici: “I primi segni della diagnosi della dislessia”, "Dsa tra diagnosi, riabilitazione e abilitazione: un percorso verso l'autonomia"; "Dislessia e Postura: quale relazione e strategia riabilitativa adottare?".

A dare vita a questa iniziativa sono il club Lions "Castel Del Monte Host" di Andria, Corato, Spinazzola e quello di “Trani Ordinamenta Maris” insieme alla Seleggo Onlus. L’incontro gode del patrocinio del Comune di Corato.