Autocertificazioni? Puoi crearle nella sezione “utilità” di CoratoLive.it

Si chiama “utilità” ed è una sezione che offre gratuitamente tanti servizi. Per CoratoLive.it non è una novità, ma rappresenta piuttosto un “contenitore” che via via si arricchisce per consentire ai lettori di trovare tutto ciò di cui hanno bisogno.



Da qualche settimana è attivo un nuovo “pulsante”, quello delle autocertificazioni.

Inserendo i dati necessari è possibile ottenere velocemente quanto richiesto in formato stampabile: autocertificazioni di luogo e data di nascita, di residenza, cittadinanza, di decesso, nascita del figlio, di esistenza in vita, stato di famiglia, diritti civili e politici, posizione agli effetti militari, qualifica professionale, iscrizione in albi o elenchi, del titolo di studio, degli esami sostenuti, del titolo di specializzazione, abilitazione e formazione, di qualifica tecnica, della situazione reddituale e di quella economica.

E ancora, oltre alla certificazione generica, si può comporre quella per il possesso e il numero del codice fiscale e della partita iva, per lo stato di disoccupazione, della qualità di pensionato con indicazione della categoria di pensione, della qualità di studente, casalinga, tutore, curatore, di iscrizione presso associazioni, assenza di condanne penali.