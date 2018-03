Per le famiglie che vogliono crescere: “Figli si nasce… genitori si diventa”

Mette in fila una serie di appuntamenti il Centro per le Famiglie di Corato, la struttura che si trova in via Tuscolana 2. In programma più generici incontri tenuti da esperti e professionisti, e altri specifici pensati per neo e futuri genitori in cui a dare il suo contributo sarà lo psicologo. Questi ultimi daranno senso al titolo “Figli si nasce…genitori si diventa”: si terranno ogni quindici giorni nelle sedi dei Centri che si trovano nei Comuni del Piano di zona, Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi. L’obiettivo resta quello di favorire il confronto e la condivisione del percorso genitoriale con l’équipe dei Caf “Nicolaus”.

Per informazioni contattare il numero 3533614632 o rivolgersi presso la nostra sede in via Tuscolana 2.

Di seguito il dettaglio degli appuntamenti

12 marzo ore 17.00

La cura e lo sviluppo del bambino

Dott.ssa Lucia Peccarisi, Pediatra

19 marzo ore 17.00

Festa del papà

con gli Chef dell'Associazione Quadratum Culinariae Team

9 aprile ore 17.00

La costruzione dell'identità genitoriale

Dott. Filippo Ferrara, Psicologo Consultorio Familiare Corato

14 maggio ore 17.00

Incontro aperto con...

dott. Girolamo Aliberti, Avvocato, Mediatore Familiare esperto in legislazione minorile