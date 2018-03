Granoro su Rainews con "Mordi e fuggi"

Una storia d’amore per la propria famiglia e per la propria terra. Una sfida imprenditoriale che vede protagoniste Marina e Daniela Mastromauro, a capo del Pastificio Granoro, una delle eccellenze del Sud attiva nella produzione di pasta, alimento simbolo della dieta mediterranea invidiato e apprezzato in tutto il mondo.

Della loro storia imprenditoriale al femminile e del loro impegno per valorizzare il grano e l’agricoltura pugliese rendendo possibile la produzione pasta di qualità 100% Puglia si occuperà martedì 6 marzo “Mordi e Fuggi”, la rubrica della Rai dedicata al Food e alle curiosità eno-gastronomiche in onda martedì 6 marzo (alle ore 13.30 circa e in replica alle 21.45) su Rainews24 (canale 48 digitale terrestre).



Le telecamere della Rai, che hanno fatto visita allo stabilimento Granoro, curioseranno negli impianti produttivi, nel reparto confezionamento e nei ricordi della famiglia Mastromauro in una puntata tutta al femminile.

Non mancherà lo spazio dedicato alle varie declinazioni a cui la pasta ogni giorno si presta per essere cucinata e servita grazie alla creatività dello chef andriese Felice Sgarra, autore di un menù pensato per l’8 marzo, data in cui in tutta Italia si celebra la Festa della Donna.