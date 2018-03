Generale di Corpo d'armata, un’altra stella per il coratino Giuseppenicola Tota

Brilla un’altra stella sulle spalle del coratino Giuseppenicola Tota: il primo marzo è stato promosso al grado superiore di Generale di Corpo d'armata. Dopo essere stato al comando dell’Accademia Militare di Modena, attualmente è in servizio presso lo Sme, lo Stato Maggiore dell'Esercito. L'organismo di vertice deputato alla definizione delle politiche di Forza Armata ha sede a Roma.



Il percorso del generale Giuseppenicola Tota

Nato a Corato il 4 maggio 1960, dal 1979 ha frequentato il 161° corso dell’Accademia Militare di Modena ed è stato nominato Sottotenente di fanteria il 1° settembre 1981. Ha poi frequentato la Scuola di Applicazione uscendone nel 1983 tenente dei bersaglieri.

Ha svolto incarichi di comando di plotone e di compagnia ed è stato capo sezione OAI presso il 3° battaglione bersaglieri (Divisione Ariete - Brigata Garibaldi) in Pordenone. Ha anche svolto i periodi di comando di plotone (167° corso) e compagnia (172° corso) presso l’Accademia Militare.

Ha frequentato il 118° corso di Stato Maggiore e 118° corso superiore di Stato Maggiore presso la Scuola di Guerra di Civitavecchia. Nel 1996 ha frequentato il 2° corso dell’Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze in Roma. Nel 2003 – ‘04 ha frequentato l’Army War College negli Stati Uniti.

Presso lo Stato Maggiore dell’Esercito è stato: Ufficiale addetto e Capo, in sede vacante, della Sezione Pubblica Informazione (1994 – 1998); direttore dell’Agenzia Promozione dei Reclutamenti, Capo della sezione Promozione di Marketing e Capo Ufficio in sede vacante dell’Ufficio Risorse Organizzative e Comunicazione (1999 – 2003); vice capo del III Reparto, per l’area approntamento prima e operazioni poi, e quindi di Capo Reparto (2010 - 2012).

Nello Stato Maggiore della Difesa è stato Capo Ufficio di Stato Maggiore dell’Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore dal dicembre 2006 al settembre 2009.

Nel 1997 è stato Capo cellula Pubblica Informazione e National liaison Officer con il Comando Brigata Garibaldi nell’ambito della missione Nato Sfor in Sarajevo. Nel periodo 1998 – ‘99 ha comandato il 3° battaglione dell’8° reggimento bersaglieri con il quale ha partecipato all’operazione Nato Joint Guarantor per le operazioni in Macedonia – Kosovo e comandando il contingente italiano nell’ambito della Extraction Force della Nato con il gruppo tattico Garibaldi.

Dal 7 luglio 2004 in Cosenza è stato il comandante del 18° reggimento bersaglieri, Unità che dal 1° gennaio 2005 ha cambiato denominazione in 1° reggimento bersaglieri. Dal giugno a novembre 2006, con il 1° bersaglieri, è stato impegnato nella missione Antica Babilonia 10, che ha chiuso l’impegno italiano in Iraq, al termine della quale la Bandiera di Guerra del reggimento è stata decorata dell’Ordine Militare d’Italia.

Dal 18 settembre 2009 al 29 novembre 2010 è stato il Comandante della brigata bersaglieri Garibaldi nella sede di Caserta. Dal Maggio al Novembre 2010 è stato schierato nel Sud del Libano quale Comandante del Sector West di Unifil/Joint Task Force Lebanon, su base brigata bersaglieri Garibaldi, Operazione Leonte 8.

Dal 4 ottobre 2012 al 10 ottobre 2014 è stato comandante dell’Accademia Militare in Modena. Dal 27 ottobre 2014 è il Capo del V Reparto Affari Generali dello Stato maggiore dell’Esercito.

Il Generale Tota ha conseguito la laurea ed il master in Scienze Strategiche nonché il master in Pubblica Informazione. Conosce il francese e l’inglese. Commendatore al merito della Repubblica Italiana, ha meritato una Croce d’Oro (Iraq) e due d’Argento (Fyrom e Libano) al Merito dell’Esercito inoltre ha ricevuto decorazioni di Francia, Libano, Romania, Slovenia e Stati Uniti.

Gli è stato conferito il Domenico Chiesa Award del Panathlon international ed il Melvin Jones Fellows Lions Clubs International.

È “ambasciatore dell’Aceto balsamico nel mondo” ed è stato eletto, nel 2014, Modenese dell’anno da un sondaggio della Gazzetta di Modena.

Animatore della Comunità Gesù risorto del Rinnovamento carismatico cattolico, il Generale Tota è inoltre conoscitore dell’antica arte della costruzione dei muretti a secco, tipica delle Murge baresi. È sposato con la Signora Mariadele e ha tre figli: Giandomenico, Marcella e Marina.