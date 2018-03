Uliveti messi in ginocchio dal gelo, Cno: «Sostegno per le aziende maggiormente colpite»

«La neve, il ghiaccio e, soprattutto, il protrarsi del gelo e delle temperature rigide rischiano di mettere in grandissima difficoltà gli uliveti proprio mentre ci si avvia alla chiusura della campagna olivicola». Esprime forti preoccupazioni il presidente del Cno, Gennaro Sicolo, per gli effetti della perturbazione che ha portato neve e freddo in tutta Italia.

L’arrivo di una nuova perturbazione che potrebbe essere anche più rigida della prima. «Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Calabria, Puglia sono state messe in ginocchio dalla neve e dal freddo, siamo molto preoccupati per i danni che al momento si possono quantificare in svariati milioni di euro. Le gelate di questi giorni sono deleterie anche per la prossima campagna olivicola» ha rimarcato Sicolo.

«Quantificheremo presto con esattezza i danni e chiederemo al Ministero un sostegno alle aziende maggiormente colpite» ha concluso il presidente del Cno.