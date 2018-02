Sale sulle strade e personale operativo, le misure della Protezione civile comunale

L’allerta neve e gelo annunciata anche per l’imminente notte e la giornata di domani, hanno reso necessarie ulteriori decisioni da parte dell’amministrazione comunale. Nelle scorse ore al Palazzo di Città si è svolta una nuova riunione operativa della struttura di Coordinamento Comunale di Protezione Civile presieduta dal sindaco Massimo Mazzilli, con il coinvolgimento dei diversi uffici comunali interessati e l’Asipu, per verificare gli interventi messi in campo e aggiornare il programma di quelli di imminente attuazione



In particolare è stata adeguata la dotazione di sale assicurata presso l’Asipu per lo spargimento lungo le strade del centro abitato ed extra urbane a partire dalle 18 di questa sera, per l’approssimarsi dello zero termico previsto già col calare del sole.

Lo spargimento del sale sarà effettuato sia sulla rete stradale urbana, sia sulla rete extra urbana, con riferimento particolare alle zone maggiormente abitate da residenti (Oasi, Torre Palomba, Belloluogo, Tratturo Barletta-Grumo e viali limitrofi), ma anche nella zona industriale e artigianale; il trattamento sarà ripetuto anche domani 28 febbraio a partire dalle primissime ore del mattino.

Come annunciato nel primo pomeriggio, è stata prorogata per domani la chiusura delle scuole. Tuttavia i dirigenti scolastici dovranno garantire la presenza di un presidio di personale tecnico/amministrativo per assicurare l’idoneità degli ambienti in vista della riapertura.

È assicurato il servizio di ritiro rifiuti “Porta a Porta” e il regolare funzionamento dei Centri di raccolta di via Castel del Monte e via Lama di Grazia.

Sarà garantito il presidio di personale presso la Polizia Locale senza soluzione di continuità, per raccogliere segnalazioni da parte dei cittadini. Allo stesso modo sarà prevista la presenza continua di personale del Settore servizi sociali per eventuali esigenze di persone anziane o con particolari problematiche fisiche.

Si sta già operando con il supporto di alcune associazioni di volontariato, che hanno messo a disposizione autoveicoli e personale che opereranno in stretto raccordo con la Protezione civile comunale.

«Anche oggi - spiega il Sindaco Massimo Mazzilli - il personale comunale e dell’Asipu è operativo con lo spargimento diffuso e cospicuo di sale lungo le strade e i marciapiedi al fine di prevenire ed evitare la formazione di ghiaccio: faccio appello al senso di prudenza della cittadinanza e invito anziani e persone con problemi di deambulazione a muoversi da casa solo se necessario, essendo previste formazioni di ghiaccio diffuse.

A tal fine ricordo i recapiti telefonici della Polizia Locale (080/8721014-080/9592427) oltre che il profilo facebook Protezione Civile Corato. Invito inoltre tutti a seguire i consigli indicati nella brochure disponibile sul sito istituzionale del Comune . La Protezione Civile Comunale monitorerà costantemente l’evolversi della situazione meteorologica, informando debitamente la cittadinanza» conclude il sindaco.