C’è anche Corato tra i “Comuni rinnovabili”. A dirlo è Legambiente Puglia che ha stilato delle “classifiche” sulla base della produzione di energie da fonti rinnovabili: sole, vento, acqua, terra e biomasse.

Il report - presentato ieri a bordo del "Treno verde" - contiene il «bilancio energetico regionale» che vede la nostra città annoverata nell’elenco dei primi dieci «Comuni del solare fotovoltaico su edilizia pubblica».

«Sono 16 i Comuni che in questi anni hanno investito nel solare fotovoltaico in strutture edilizia pubbliche, per complessivi 1.543 kW. In termini di potenza installata è il Comune di Castrignano del Capo è quello con la maggior potenza installata, con 337 kW complessivi» precisa Legambiente. Corato, che si piazza al nono posto, arriva a 50 kW.

«Il solare fotovoltaico in linea con il trend nazionale, è certamente la tecnologia più diffusa - proseguono dall’associazione ambientalista - Il 100% dei Comuni della Regione Puglia ne possiede almeno uno. La sua potenza pari a 2.505 MW è in grado di produrre energia elettrica pari al fabbisogno di circa 1.250.000 famiglie.

Sono 96 Comuni che grazie a questa tecnologia producono più energia elettrica di quella consumata dalle famiglie residenti. Numeri importanti che si accompagnano agli 19 Comuni in cui gli impianti solari fotovoltaici, sarebbero in grado, se l’energia fosse autoprodotta, di coprire tra l’80 e il 99% dei consumi elettrici domestici, e ai 31 il cui contributo varierebbe tra il 50% e il 79%».

Non solo investimenti pubblici. Legambiente “premia” anche una realtà imprenditoriale coratina, l’azienda agro-zootecnica Torre di Neglie che ha sede nell’omonima contrada, nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia. L’azienda è tra quelle che possono vantare delle “buone pratiche”.

Nel 2009, secondo il report di Legambiente, l’azienda ha provveduto «a bonificare circa 1.500 mq di copertura rimuovendo e smaltendo lastre in amianto. Su tale superficie è stato realizzato un impianto fotovoltaico del tipo integrato da 98 kW». Grazie alla presenza di «un pozzo artesiano e una cisterna per l'accumulo di acqua piovana» si riescono a «fronteggiare le esigenze idriche aziendali».