La protezione civile regionale avverte: «Temperature in ulteriore calo»

In città al momento le precipitazioni si sono fermate e il sole ha preso il posto delle nuvole. Tuttavia «su tutta la Puglia centro-settentrionale sono in atto precipitazioni nevose fino a quote di pianura, con apporti al suolo moderati»: a scriverlo è la protezione civile regionale.



«Tale situazione - aggiungono i funzionari - persisterà fino a tarda serata, quando è previsto un leggero miglioramento. Temperature in ulteriore calo sull’intero territorio regionale.

Sono attivi i Cov (Centri operativi viabilità) presso le Prefetture per il coordinamento dei mezzi spargisale/spalaneve sulle principali arterie viarie. Non ci sono al momento segnalazioni di criticità dal territorio e non risultano Comuni isolati».