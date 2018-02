Una pagina di cronaca, ma non solo: in mezzo ci sono umanità, ascolto ed empatia. Un articolo nato dal coraggio di una mamma, Daniela Manzitti, e dalla sensibilità di un giornalista: il nostro Giuseppe Cantatore.



Quella pagina di CoratoLive.it, con quella firma, ha ricevuto una menzione nella sezione cronaca - internet del premio "Giornalista di Puglia" intitolato al decano del giornalismo pugliese, Michele Campione, scomparso nel 2003.

La cerimonia di premiazione della 15esima edizione si è svolta ieri a Bari, nell’aula consiliare della Città metropolitana. Diverse le figure istituzionali presenti: il sindaco di Bari e presidente Anci, Antonio Decaro; il prefetto, Marilisa Magno, il questore, Carmine Esposito; il presidente del Coni Puglia, Angelo Giliberto; il presidente nazionale dell’Ordine dei giornalisti di Puglia, Carlo Verna; il presidente dell’Ordine dei giornalisti di Puglia, Piero Ricci; il segretario nazionale della Federazione della Stampa italiana, Raffaele Lorusso, e il presidente di Assostampa Puglia, Bepi Martellotta.

Il riconoscimento alla carriera è andato a Giuseppe De Bellis, condirettore di SkySport24 e SkySport.it. Tra i premiati anche un altro giornalista coratino, Roberto Ferrante, che si è assicurato il premio per la sezione Sport nella categoria Internet.

Giuseppe Cantatore, anima di CoratoLive.it dal 2005, oggi è direttore editoriale di tutto il LiveNetwork.

«L’eco nazionale che questa storia ha raggiunto è stata, almeno in parte, inaspettata» ammette Cantatore, emozionato. «Il gesto di una mamma che ha fatto arrestare il proprio figlio latitante pur di provare a salvarlo, è invece stato di una forza dirompente ed è stata di esempio per tanti. Con questa madre, che ha rischiato in prima persona e non ha lesinato amore e coraggio, condivido questo riconoscimento arrivato nell'ambito di un premio così importante.

A testimonianza del fatto che il lavoro dei cronisti può entrare nella vita delle persone, in punta di piedi, e aprire scenari imprevedibili. Dopo la rabbia quasi feroce delle prime settimane, il ragazzo ha mostrato di aver compreso il gesto della mamma e ora nelle sue mani c'è un'opportunità di riscatto. Ed è bello pensare che questo sia accaduto e stia accadendo anche grazie ad un articolo di giornale».



«Quello che ha ricevuto Giuseppe è un premio che ci rende particolarmente orgogliosi, non solo sotto il profilo professionale ma, anzi soprattutto etico» commenta il direttore responsabile, Fabio Ferrante. «Quando il giornalismo riesce a rendere facile il difficile, limpido il torbido, digeribile l'indigesto e in qualche modo riesce a modificare in meglio la società che ci circonda, ha assolto tutti i doveri che gli sono insiti. E il lavoro di Giuseppe, non solo con l'articolo premiato, è stato sempre guidato da questi principi».

«Quello ricevuto da Giuseppe non è solo un premio alla professionalità e all’etica che ha sempre messo nel suo lavoro. È soprattutto il giusto riconoscimento a chi ogni giorno lavora con dedizione e umiltà» scrivono i colleghi di CoratoLive.it e di tutto il network Live.it, certi di godere della «fortuna di averlo come punto di riferimento».