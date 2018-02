Ci sono mille modi per tenere vivo nel cuore il ricordo del proprio paese di origine. C’è chi punta sul cibo e chi sul carnevale.



Filiberto D'Imperio, per esempio, non ha dubbi: è un «coratino emigrato» come lui stesso si definisce, un carabiniere con una grande passione per il carnevale coratino. Lo ha esportato a Simeri Crichi, un piccolo paese dell’entroterra calabrese.

Con non poche difficoltà è riuscito a mettere insieme diverse realtà, sia le istituzioni che le scuole e le associazioni, dando vita ad una sfilata di carri e gruppi mascherati.

Quella del 2018 è stata la seconda edizione del "Simeri Crichi Carnival" di cui è direttore artistico. «Sto provando a innestare nella cultura locale il colore del Carnevale che tanto aiuta a creare, a fare, a essere un po’ burloni, a diventare belle persone, uomini e donne migliori» commenta D'Imperio.

Numeri di tutto rispetto per una manifestazione che sta mettendo i primi passi: «a sfilare c’erano sette gruppi di cui tre con il carro. Un totale di circa cento figuranti: considerando che nel centro del paese vivono circa 2500 persone, credo sia un buon risultato. Simeri Crichi si estende tra la collina e il mare, in totale siamo circa 5mila».

Perché proprio il carnevale come strumento di aggregazione?

Di sicuro non è l’unico: vivendo lontano da Corato si capiscono tantissime cose, si apprezza sempre di più quello che si lascia. Partendo ho portato con me quanto di più bello e sano mi è stato insegnato nella mia città natale. Qui a Simeri Crichi sono molto attivo dal punto di vista sociale, sono presidente della Scuola Calcio del paese, partecipo anche a delle rappresentazioni teatrali in parrocchia e aiuto altre associazioni a organizzare iniziative anche di portata regionale.

Io sono cresciuto con la nostra bellissima cultura coratina: il carnevale è una occasione di allegria che abbatte le differenze, mescola grandi e piccini senza fare troppo domande. Consente di mettersi in gioco e divertirsi. Crea occasioni di cui società del nostro tempo ha bisogno: noi coratini senza quei momenti di sano e colorato divertimento non sappiamo stare».

Non resta che provare a costruire un ponte solido con il Carnevale coratino ed i suoi organizzatori, tanto più guardando alla 40esima edizione del 2019. «Sarebbe bellissimo, anche se le proporzioni sono molto diverse in termini di grandezza degli eventi - conclude D'Imperio - Mi piacerebbe che i calabresi scoprissero cosa è davvero il Carnevale coratino.

Costruire un ponte e percorrerlo insieme sarebbe una esperienza tanto utile quando costruttiva. La Puglia come il Nord e la Calabria come la Puglia: per me da qui giù è così».

Il video