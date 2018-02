Iniziati i lavori di riqualificazione in piazza XI Febbraio

Nell'ambito dei lavori di ammodernamento delle strade urbane dell'ampio settore compreso tra via Paolucci e via Don Minzoni, sono partiti anche i lavori di riqualificazione e infrastrutturazione dell'intera piazza XI Febbraio.

Snodo cruciale del quartiere a ridosso della scuola elementare e materna "Cesare Battisti" e vicino anche alla stazione ferroviaria, l'ufficio tecnico ha predisposto un importante stralcio funzionale per la definitiva sistemazione della piazza, finanziato con le economie di gara dello stesso progetto di ammodernamento strade.



L'obiettivo è la realizzazione di una piazza vera e propria, oggi vista solo come un inestricabile crocevia di autoveicoli e destinato, soprattutto negli orari di entrata e uscita delle scolaresche, a sosta e transiti selvaggi, in pessime condizioni di manutenzione e senza alcuna funzione sociale e aggregativa, senza adeguata illuminazione pubblica, senza un efficace sistema di fognatura pluviale e senza verde o panchine.

Grazie a questi lavori iniziati i giorni scorsi, la nuova piazza vedrà l'allestimento di attrezzature e sistemazione della viabilità, del verde, dell'arredo urbano, della pubblica illuminazione e fognatura pluviale, oltre a panchine, e possibilità di approvvigionarsi di acqua sia dalla fontanina pubblica oggi già presente, ma anche dalla quarta "casetta dell'acqua" che sarà installata.

Anche la mobilità e la sosta saranno completamente riviste e grazie ai lavori si ricaveranno più posti macchina regolari rispetto ad oggi e la circolazione risulterà più scorrevole e meno caotica, guadagnando anche in sicurezza sia per i veicoli, sia per i pedoni.

«Forse ci si aspettava un semplice rifacimento del manto stradale e dei marciapiedi per una piazza da moltissimi anni oggetto di infinite ma giuste lamentele di automobilisti e passanti» afferma il sindaco Mazzilli. «Invece l'amministrazione comunale ha voluto attuare la vera e propria riqualificazione di quello slargo urbano. Quella zona semi-centrale della nostra città è per assurdo carente di luoghi di aggregazione e con questi lavori vogliamo colmare il gap infrastrutturale patito per tanti anni, sia grazie ai lavori di rifacimento completo del manto stradale di tutte le strade e realizzazione di marciapiedi tra via Paolucci e via Don Minzoni (circa 48.000 mq di asfalto e circa 14.000 mq di marciapiedi), sia grazie alla realizzazione della "vera" piazza XI Febbraio i cui lavori sono appena partiti. Non da meno è il progetto della velostazione appena candidato che, ove sarà finanziato, contribuirà a migliorare la funzionalità della pinetina tra viale Diaz e via Ardigò.

Grazie al progetto che questa amministrazione ha finanziato con fondi del bilancio comunale - conclude Mazzilli - la qualità della vita in quel quartiere importante e ampio della nostra città migliorerà notevolmente con positive ricadute per cittadini ed esercenti».