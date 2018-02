Parco alta Murgia, manifestazioni interesse per proposte di eventi divulgativi e culturali

Ci sono ancora pochi giorni, fino alle 12 di lunedì 26 febbraio per inoltrare le manifestazioni di interesse utili per presentare proposte per l’organizzazione di attività divulgative, educative, formative, informative, ricreative, di comunicazione culturale e sociale da sviluppare in collaborazione con il Parco Nazionale dell’Alta Murgia.

Le manifestazioni di interesse - rende noto un comunicato stampa dell’Ente Parco - sono legate al programma chiamato “E-venti del Parco”, approvato dall’Ente Parco, che prevede l’attuazione di progetti finalizzati alla organizzazione di iniziative funzionali allo sviluppo di un modello innovativo di Turismo Sostenibile, tra cui “S.A.C.LAB: Laboratori di Esperienze”, utile per mettere a valore i beni fruibili nell’area del Parco con capacità di attrattori turistici, per la valorizzazione identitaria degli aspetti storico-culturali e dei beni legati alla tradizione dell’area secondo il concetto di rete.

Possono presentare proposte tutti i soggetti pubblici o privati, in forma singola e associata, persone fisiche e/o giuridiche, i Comuni facenti parte della “Comunità del Parco” che operano con finalità analoghe a quelle dell’Ente Parco.

Tutti i dettagli dell’Avviso Pubblico e la modulistica cliccando qui.