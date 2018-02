Il Vescovo in città per l’apertura della Porta Santa Copyright: CoratoLive.it

Un momento molto importante quello vissuto oggi nella parrocchia di San Domenico: l’apertura del Giubileo parrocchiale e della Porta Santa. Come annunciato, a presiedere la celebrazione è stato il nuovo pastore della diocesi di Trani, Barletta, Bisceglie e titolare di Nazareth, Mons. Leonardo D’Ascenzo. A svolgere il servizio liturgico del canto il coro cittadino diretto dal maestro Vito Cannillo. CoratoLive.it ha trasmesso la diretta della celebrazione a partire dalle 19 grazie alle riprese dell’emittente televisiva Teledehon.

La preghiera è iniziata nella Chiesa Stazionale di San Benedetto, con la lettura della Bolla pontificia e il canto delle litanie. Subito dopo la processione verso la chiesa di San Domenico. Il dono dell’apertura della Porta Santa - non a caso - è stato offerto alla comunità cittadina in occasione del quinto centenario della presenza dei domenicani in città.



«Che la Misericordia del Signore possa trovarci pronti e disponibili ad accoglierla per essere testimoni del Vangelo nella nostra quotidianità» aveva commentato il parroco, don Gino Tarantini, ancor prima dell'inizio della celebrazione.



«Papa Francesco – ha detto il vescovo - oggi è la nostra guida, colui che ci insegna in verità chi è Gesù. Lo ricordiamo nel giorno in cui la Chiesa celebra la festa della cattedra di San Pietro: vogliamo pregare per lui, perché possa svolgere bene il suo servizio.

Tutti noi, attraversando quella Porta Santa abbiamo detto, simbolicamente ma con passione e coinvolgimento, che vogliamo “passare” attraverso Gesù. Questo è un anno giubilare che inizia nel tempo di quaresima, un tempo in cui ci sono tante occasioni per ricominciare ad amare.

Tutto ci ricorda che il cuore di Dio è sempre aperto per noi, pieno di Misericordia. Ci spetta aprire il nostro cuore, per accogliere l’amore di Dio e amarci fra noi».

Grande emozione e coinvolgimento nelle parole di congedo del parroco di San Domenico, don Gino Tarantini: «ringrazio tutti i presenti e i miei confratelli. A tutti chiedo di camminare insieme, queste porte sono aperte ad ogni comunità. Fateci sapere come e quando vorrete disporne e saremo felici di condividere ogni momento». Al popolo di Dio resta dunque «il compito di accogliere la misericordia e farci discepoli. A lei – ha concluso il sacerdote rivolgendosi al vescovo – va il nostro “grazie” per il suo essere “strumento” nella mani del Padre. Le assicuriamo la nostra preghiera perché possa svolgere al meglio il suo ministero di pastore».