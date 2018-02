Un corso per imparare le manovre salvavita

Un corso gratuito di disostruzione delle vie aeree per pazienti in età pediatrica ed in età adulta. È la prossima iniziativa in programma nella biblioteca comunale: ad organizzarla sono le Guardie Ambientali d'Italia insieme all'Associazione Gifesa ed IRC - Italian Resuscitation Council.



Il corso, che si terrà giovedì 22 febbraio, ha lo scopo di formare il cittadino con semplici manovre salvavita nell'attesa dell'arrivo di un medico o del soccorso sanitario.

«L'ostruzione delle vie aeree in età pediatrica - scrivono gli organizzatori - è un evento abbastanza frequente e il rapido riconoscimento e trattamento può prevenire conseguenze gravi, anche fatali, il saper gestire l'emergenza può fare la differenza tra il buono ed il triste epilogo. Invitiamo tutti a partecipare, consapevoli che possiamo lasciare un qualcosa in più rispetto al "non sapere"».