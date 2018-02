Una domenica tra i mandorli in fiore

Domenica 25 febbraio, le guide naturalistiche del Centro visita Torre dei guardiani propongono una passeggiata in un ambiente naturale bellissimo, fatto di valli verdeggianti, distese di arbusti, trulli e pagliari e antiche costruzioni rurali in agro di Corato, fra i mandorli selvatici in fiore.

Si partirà dall’Agriturismo Posta Mangieri, per poi percorrere sentieri tra la vegetazione sino a giungere nei pressi del rimboschimento di Serra Cecibizzo. Sosta allo Jazzo Tarantini per ammirarne il vagno, per poi chiudere l'itinerario ad anello ricongiungendosi alla traccia dell’andata. Nel percorso si potrà godere della fioritura copiosa dei mandorli, che aggiungerà un tocco di colore e profumo alla passeggiata. L'escursione sarà di circa 8 chilometri, con un dislivello di 200 metri, su sentieri e tagliafuoco, di difficoltà media. Si parte alle 9.30 circa e si rientra alle 12.30.

Per partecipare è necessario prenotarsi chiamando il numero 080.3743487 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18.30) oppure inviando una mail all’indirizzo prenotazionitorredeiguardiani@gmail.com entro e non oltre le 12 di venerdì 23 febbraio, indicando il numero dei partecipanti e il contatto telefonico di un referente.