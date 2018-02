Competenza e solidarietà: gli studenti creano percorsi tattili per ciechi

Continua il progetto “Prototipazioni Sociali”, all’interno del Corato Open Space: prende il via il corso di modellazione 3D e mappe e percorsi tattili per ciechi.



Parteciperanno 26 ragazzi del liceo artistico “Federico II Stupor mundi”, una collaborazione nata grazie all’intermediazione dell’assessore alle politiche giovanili e all’istruzione Mara Zezza che ha coinvolto il dirigente scolastico Savino Gallo.

Il corso ha un’elevata valenza sia sotto il profilo tecnico/culturale che per l’aspetto sociale. Le lezioni non si limiteranno a fornire ai ragazzi le conoscenze e competenze per la modellazione 3d e per la prototipazione in 3d: impareranno a realizzare mappe tattili che verranno collocate nel laboratorio urbano di Corato (Corato Open Space) per permettere ai non vedenti di orientarsi, verranno realizzati dei modelli 3d di siti di interesse culturale di Corato da donare al Museo della civiltà di Corato in modo da consentire la fruizione del patrimonio culturale anche ai non vedenti.

Protagonista di questa iniziativa sarà l’associazione coratina Unione italiana ciechi e ipovedenti che collaborerà nelle fasi di prototipazione e studio dei manufatti.