Il business dalla A alla Z, la Secop svela “L’alfabeto dell’imprenditore”

Si parla di economia e innovazione oggi nella Libreria Secopstore. Alle 19 inizierà la presentazione del nuovo libro della Collana “InnovAttori”: “L’alfabeto dell’imprenditore - Il tuo Business dalla A alla Z”, a firma di Francesco Leone.

«In questa era digitale e dell’informazione che stiamo vivendo – scrivono dalla Secop - ad un imprenditore servono le nozioni e le informazioni; in una parola: la conoscenza. Essa diventa un bene economico e di valore come e più gli altri beni fisici e tangibili, ed è formata da un insieme di concetti che ognuno di noi possiede ed apprende continuamente; è sull’insieme di questi concetti che bisogna “investire” per far crescere il proprio business».

L’argomento sarà oggetto di dibattito tra l’autore del libro, commercialista e formatore coratino, Silvio Vacca, direttore della collana “InnovAttori” e Giuseppe Fischetti, analista aziendale.

La serata sarà introdotta dall'intervento del Sindaco di Corato Massimo Mazzilli e coordinata dal giornalista Franco Tempesta.