Prevenire le malattie renali, con l’Avis lo screening è gratuito

In Italia una persona su dieci ha un danno renale più o meno grave e spesso sconosciuto. Un dato che non va trascurato, uno dei motivi per cui l'Avis Comunale di Corato, in collaborazione con la Fondazione Italiana del Rene (Fir) e la Società Italiana di Nefrologia (Sin), organizza la giornata di prevenzione delle malattie renali.



L'iniziativa si svolgerà nella sede Avis, in piazza Vittorio Emanuele 23, l’8 marzo dalla 10 alle 18. Offrirà ai cittadini di Corato la possibilità di sottoporsi allo screening gratuito delle malattie renali. La giornata sarà preceduta da un incontro formativo, in programma per il 23 febbraio dalle 18.30 alle 20.30: saranno illustrate le finalità della giornata di prevenzione.

Lo screening, effettuato dal personale medico ed infermieristico del Centro dialisi Diaverum di Corato, prevede l’anamnesi, il controllo della pressione arteriosa, dell'altezza, del peso corporeo, della circonferenza addominale e l’esame estemporaneo delle urine con risposta scritta consegnata personalmente.