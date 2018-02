Biciclette al sicuro nella "velostazione": il Comune punta su un nuovo progetto

A pochi passi dalla stazione ferroviaria potrebbe nascere una velostazione, una struttura «completamente coperta e chiusa, pensata con un sistema di gestione tecnologicamente avanzato, videosorvegliata ed ecosostenibile, con una capienza di 66 posti/bicicletta su rastrelliere e 10 posti bicicletta in box chiusi, tutti posizionati su di un singolo livello.



Sarà localizzata strategicamente in prossimità della stazione ferroviaria - precisamente all'interno della pinetina tra viale Diaz, via Bernini e via Ardigò - e diventerà un utile strumento di sviluppo della mobilità ciclistica, soprattutto se inteso come parcheggio delle bici in condizioni di maggiore sicurezza contro i furti e di minore ingombro degli spazi pubblici, e quindi anche funzionale allo sviluppo dell’intermodalità con il trasporto pubblico quali treno e bus extraurbani». Ad annunciarlo sono gli uffici del Comune di Corato.

In progetto è stato candidato dall’amministrazione comunale di Corato alla Regione Puglia nell’ambito del Por Puglia Fesr 2014-2020 - Asse IV - Azione 4.4 “interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub urbane”. Un progetto, realizzato dall’ing. Francesco Capogna, esperto del settore.

Non a caso l'idea è quello di realizzarlo a pochi metri dalla stazione ferroviaria della Bari-Nord, luogo da cui parte il tracciato della ciclovia che si snoda all’interno del Parco dell’Alta Murgia, quella che da Corato porta alla Necropoli di San Magno, passando per il centro urbano.

«L’attenzione ai temi legati all’ambiente e alla mobilità sostenibile, che da subito ha caratterizzato l’azione di questa amministrazione comunale - scrivono dal Palazzo di città - si concretizza oggi con un progetto che parla anche di qualità della vita e di turismo, soprattutto avendo registrato in questi anni un crescente interesse di gruppi e associazioni sportive, oltre che di singoli appassionati, al percorrere itinerari naturalistici fatti apposta per le due ruote. A questo però devono essere affiancati servizi di accoglienza e supporto, come appunto una moderna velostazione. La Velostazione sarà affiancata da una Ciclofficina, con un ambiente dotato di attrezzatura specifica per la riparazione delle biciclette e dove svolgere attività di manutenzione».

«Vorremmo che la velostazione e la ciclofficina diventino anche luoghi di promozione della cultura della mobilità sostenibile e di incontro e scambio culturale tra chi usa la bicicletta come mezzo di trasporto - spiega il sindaco, Massimo Mazzilli - per trasmettere soprattutto tra i giovani l’importanza dell’attenzione per l’ambiente e, contemporaneamente, la capacità della bicicletta di contribuire alla loro autonomia e libertà, ma anche pensati per dare nuove chances lavorative a ragazze e ragazzi intraprendenti».