«È stato terribile, abbiamo vagato per paura che qualcuno ci facesse del male». Un’altra famiglia coratina finisce per strada e oggi racconta la prima notte passata in macchina al freddo.

A chiamare il numero della nostra redazione è di nuovo una mamma: si chiama Antonia e ha 43 anne. Al suo fianco ci sono suo marito 50enne e i loro tre figli: la primogenita ha compiuto 20 anni, il secondo - invalido al 100 per cento - ne ha quasi 19, il terzo 13 e da ieri non sta andando più a scuola.

«Stamattina per lavarci abbiamo dovuto aspettare che aprissero i bagni pubblici. Subito dopo siamo andati al Comune» racconta Antonia. «Abbiamo bisogno di aiuto - prosegue - e non riusciamo a trovare una casa che ci permetta di rimanere tutti uniti».

Da subito un’ammissione di responsabilità: «sia io che mio marito siamo rimasti senza lavoro e da un anno non riusciamo a pagare l’affitto e le utenze. Per questo il proprietario di casa ci ha sfrattati. Siamo riusciti a rinviare questa situazione per alcuni mesi ma ieri abbiamo dovuto portare fuori tutti i nostri mobili e i proprietari hanno cambiato la serratura della porta».

Fino allo scorso anno la famiglia riusciva a far fronte alle spese dell’affitto grazie alla pensione di accompagnamento che lo Stato eroga al figlio disabile. Ma, crescendo, le eisgenze economiche sono aumentate e, inoltre, non è certo che si possa contare a lungo su questa risorsa. «A breve la commissione medica che si occupa di nostro figlio ci chiamerà e non è detto che tutto venga riconfermato così com’è».

Informati del caso, i servizi sociali come soluzione temporanea hanno proposto di ospitarli due diverse strutture. Per il figlio minore ci sarebbe la Comunità di Sant’Antonio e per il secondogenito un’altra realtà residenziale più adatta alla gestione dell'invalidità. Resterebbero dunque per strada Antonia, suo marito e la loro prima figlia: non ci sono nemmeno amici o parenti disposti ad ospitarli. Inclusa la mamma della donna, che vive fuori Corato.

«Su questo caso i nostri uffici stanno lavorando da tempo - conferma l'assessore Antonella Rosito - e conosciamo in maniera approfondita anche la situazione economica del nucleo familiare». Ieri un barlume di speranza: «tramite i servizi sociali ci era stato proposto un appartamento. Siamo andati a vederlo ma la proprietaria ci ha detto che la casa non è disponibile nell'immediato».

«So solo che non voglio più dormire in macchina, a parte il freddo vi lascio immaginare le condizioni igieniche in cui siamo» conclude Antonia. «Oggi mangeremo grazie alla mensa del Centro aperto diamoci una mano. Ma ho bisogno di garantire serenità ai miei figli. Se qualcuno avesse un lavoro da offrirci, io e mio marito saremmo contentissimi. In passato ho lavorato anche come collaboratrice scolastica: non sono più stata chiamata da quando la legge prevede un titolo di studio minimo superiore a quello in mio possesso».