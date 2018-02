Con la prima domenica di quaresima in città arriva il nuovo vescovo della diocesi di Trani, Barletta, Bisceglie. Il 18 febbraio, a partire dalle ore 17, mons. Leonardo D’Ascenzo visiterà per la prima volta il nostro Comune.



La prima tappa sarà proprio il Palazzo di città: ad accoglierlo ci saranno il sindaco Massimo Mazzilli e l’amministrazione comunale.

Subito dopo il vescovo raggiungerà la parrocchia di San Domenico per la “Statio quaresimale” e la partenza della processione verso la chiesa Matrice. Lì, alle 18.30, è prevista la concelebrazione eucaristica. A presiederla, oltre a mons. D’Ascenzo, ci sarà la comunità ecclesiale cittadina. Si prevede la presenza delle autorità civili e militari.

In tutte le altre chiese della città non verrà celebrata la messa vespertina: solo nella parrocchia di San Gerardo si potrà vivere l’eucarestia alle 17.30.

Cliccando qui è possibile rivedere le immagini e il video dell’ordinazione del vescovo D’Ascenzo. Il testo della prima omelia pronunciata in cattedrale.



Il nuovo vescovo

Mons. Leonardo D’Ascenzo è nato il 31 agosto 1961 a Valmontone, provincia di Roma e diocesi di Velletri-Segni. Dopo la maturità all’Istituto Tecnico Industriale Statale, è entrato nel Seminario Regionale “Pontificio Collegio Leoniano” di Anagni per gli studi filosofici e teologici, proseguiti successivamente presso la Pontificia Università Gregoriana, dove ha ottenuto la Licenza in Teologia Dogmatica e il Magistero in Scienze della Formazione. Presso il Teresianum ha conseguito il Dottorato in Teologia Spirituale.

Ordinato sacerdote il 5 luglio 1986 per la diocesi di Velletri-Segni, è stato Vicario parrocchiale di Santa Maria a Segni, Parroco di Santa Croce ad Artena, Vicario parrocchiale della Cattedrale di San Clemente a Velletri. È stato prima Assistente diocesano dell’Azione Cattolica dei Ragazzi e poi Assistente unitario.

È stato inoltre Padre Spirituale, Vicerettore e poi Direttore Responsabile dell’Anno Propedeutico nel “Pontificio Collegio Leoniano” di Anagni. È stato Direttore del Centro Vocazioni, sia diocesano che regionale, e Vicedirettore del Centro Nazionale per le Vocazioni della Conferenza Episcopale Italiana. È Docente di Teologia Spirituale presso il “Pontificio Collegio Leoniano” e collaboratore della parrocchia Santa Barbara di Colleferro. Dal 21 febbraio 2004 è Cappellano di Sua Santità.

Nel luglio 2015 è stato nominato Rettore del “Pontificio Collegio Leoniano” di Anagni.