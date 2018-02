Colori, musica e tanta allegria ieri in piazza Cesare Battisti. Oltre cinque ore di spensieratezza e divertimento grazie al Carnevale Coratino.

La 39esima edizione, come sempre firmata dalla Pro Loco Quadratum e dal Comune di Corato, strizza l’occhio all’anniversario del prossimo anno. La grande presenza delle scuole, ancora una volta, ha rappresentato la vera forza della manifestazione.

Da un lato il liceo artistico “Federico II stupor mundi”: ha provveduto alla realizzazione della scenografia del palco ed all’avvio di un progetto ideato da Grazia Leuci (presidente onoraria consulta pari opportunità). Partendo dal lavoro di sartoria, punta alla creazioni di nuove opportunità di lavoro.

Dall’altro tutti gli istituti che hanno preso parte alla sfilata, hanno fatto spazio alla fantasia nella realizzazione dei costumi e delle coreografie con un grande obiettivo comune: interpretare “la bellezza”, il tema scelto per la 39esima edizione.

Otto i gruppi privati in concorso, tra parrocchie e associazioni: a mettersi in gioco sono stati tanti giovani ma anche bambini e “meno giovani”.

L’appuntamento adesso è per domani, sempre alle 14.30 in piazza XI Febbraio. I figurati attraverseranno via Dante, piazza Cesare Battisti e poi corso Cavour, piazza V. Emanuele, corso Garibaldi, largo Plebiscito, corso Mazzini e via G. Di Vittorio. Dopo l’esecuzione delle coreografie, al termine della seconda sfilata, la Pro Loco annuncerà i vincitori dei gruppi in concorso.

Fino a domani (dalle 19 alle 22) nel palazzo Gioia sarà possibile visitare la mostra sul ‘900: sono esposte le maschere storiche coratine, maschere dal 1920 al 1960 e le vespe e auto d’epoca (del Vespa club).



È possibile cliccare qui per rivedere tutte le coreografie e le foto scattate dall'alto. Ci scusiamo con l'istituto "Tannoia" perchè, a causa di un problema temporaneo della connessione internet non dipendente dalla nostra volontà, la coreografia non è stata trasmessa integralmente.