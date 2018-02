Giornata del Malato, mons. D'Ascenzo: «Rispettiamo la dignità del paziente»

In occasione della XXVI Giornata Mondiale del Malato, che si celebra l’11 febbraio, sul tema “Mater Ecclesiae: «Ecco tuo figlio… Ecco tua madre. E da quell’ora il discepolo l’accolse con sè» (Gv 19,27) Mons. Leonardo D’Ascenzo, Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie, ha inviato alla comunità ecclesiale diocesana un messaggio.

Questo il testo integrale:

«Carissimi,

Papa Francesco nel messaggio per la XXVI Giornata Mondiale del Malato ci invita a fare nostre le parole che Gesù, innalzato sulla croce, rivolge a Maria e Giovanni: «Ecco tuo figlio… Ecco tua madre». Le volontà d’amore del Signore danno origine alla vocazione materna di Maria nei confronti di tutta l’umanità, Giovanni la riconosce come madre, la accoglie e contempla in lei il modello del discepolato. Maria, madre premurosa e orante, si prende cura dei discepoli del figlio e del loro cammino, la sua vocazione materna coinvolge tutta la Chiesa. Il suo donarsi inizia ai piedi di quella croce e ci sprona a vivere il mandato di Cristo rivolto a tutta noi: servire i malati e coloro che se ne prendono cura con rinnovato vigore. Siamo chiamati a prenderci cura gli uni degli altri e la carità dei cristiani deve raggiungere tutti coloro che sono nel bisogno.

“La memoria della lunga storia di servizio agli ammalati è motivo di gioia per la comunità cristiana e in particolare per coloro che svolgono tale servizio nel presente. Ma bisogna guardare al passato soprattutto per lasciarsene arricchire. Da esso dobbiamo imparare: la generosità fino al sacrificio totale di tanti fondatori di istituti a servizio degli infermi; la creatività, suggerita dalla carità, di molte iniziative intraprese nel corso dei secoli; l’impegno nella ricerca scientifica, per offrire ai malati cure innovative e affidabili. Questa eredità del passato aiuta a progettare bene il futuro”. (Papa Francesco)

Sono edificanti le testimonianze delle famiglie che si prendono cura dei parenti malati e il loro cammino richiede condivisione e sostegno da parte della comunità cristiana perché è segno della comunione tra gli uomini. La pastorale della salute ha il compito far crescere la discrezione e il rispetto verso la dignità del malato e orientare tutti i cristiani a essere, con il nostro servizio, segno concreto della tenerezza e compassione del Signore. La logica del servizio è il senso della vita ed è capace di dare pienezza e gioia. In tutti gli ospedali, le case di cura e nelle parrocchie sia questa giornata, istituita da San Giovanni Paolo II, occasione di riflessione e preghiera. Vivremo la XX Giornata Diocesana del Malato il 5 maggio 2018 presso il Santuario Madonna delle Grazie in Corato.

Confidando nell’intercessione materna di Maria, Salute degli infermi, vi chiedo di accompagnarmi con la preghiera».