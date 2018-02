La “Bellezza” è il tema prescelto per l'edizione 2018 del Carnevale coratino. Bellezza del patrimonio culturale materiale e immateriale da preservare e diffondere. In quest'ottica ieri sera è stato presentato l’Educational tour.



Educational tour

Il progetto presentato dal Comune di Corato con il supporto tecnico del Patto Territoriale, è finanziato dalla Regione Puglia a valere sul P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 - Azione 6.8. Il tour è stato ideato per presentare e far conoscere alla stampa nazionale, rappresentata da giornalisti e blogger, provenienti da diverse regioni d'Italia, un evento di rilievo identitario e popolare come il Carnevale Coratino. Un viaggio programmato che farà tappa non solo a Corato ma toccherà anche le città di Andria e Ruvo.

Il sindaco Mazzilli ha risposto alle tante domande poste dai giornalisti e blogger arrivati in città per l'occasione. La conferenza si è svolta all'interno di Palazzo Gioia, dando così la possibilità agli ospiti di visitare la mostra sul ‘900.

Carri, maschere, cibo e atmosfera del carnevale, potranno diventare oggetto dei racconti dei giornalisti, in modo da favorire la promozione turistica del territorio tramite le emozioni suscitate dall'esperienza diretta.

Tradizioni, folklore, bellezze artistiche e architettoniche della Città di Corato e del territorio della Puglia Imperiale verranno illustrate ai giornalisti in visita anche grazie a percorsi enogastronomici, a cominciare dalle regine indiscusse del Carnevale: le chiacchiere.

La sagra della chiacchiera

Ancora una volta l'Istituto di Istruzione Superiore “Oriani-Tandoi” si conferma ricettivo agli appelli della Pro Loco cittadina, che assieme al Comune, promuove le iniziative legate al Carnevale. Alcuni ragazzi della sezione alberghiera hanno allestito in Piazza Sedile, uno stand gastronomico in cui vendere le “chiacchiere” preparate sapientemente dagli stessi studenti. Ad allietare la serata ci hanno pensato gli Scassasax, un’ ensemble di musicisti che riprende brani blues e funky e li trasforma sull'onda del divertimento. Il loro obiettivo non è realizzare l'omaggio ad un artista, ma utilizzare le più belle canzoni, anche hit del momento, per far divertire e scatenare il pubblico. La serata dalle temperature poco clementi non ha concesso ai ragazzi che si sono esibiti la giusta presenza di pubblico; resta indiscutibile la loro bravura.

Programma 39esima edizione del Carnevale coratino

Domenica 11 febbraio sfilata dei gruppi mascherati

Raduno ore 14,30 – partenza ore 15,00

Piazza xi febbraio - via Dante - corsi cittadini - piazza Cesare Battisti

Al termine sfilata dj set a cura di hardeed + picchio from grunge Beatmovement

Martedì 13 febbraio sfilata dei gruppi mascherati

raduno ore 14,30 – partenza ore 15,00

Piazza XI Febbraio - via dante - corsi cittadini - piazza Cesare Battisti

Dal 10 al 13 febbraio apertura straordinaria di palazzo Gioia - mostra sul ‘900 con esposizione di maschere storiche coratine e di maschere dal 1920 al 1960 - esposizione di vespe e auto d’epoca (vespa club)

Ingressi gratuiti con i seguenti orari:

Domenica 11 febbraio dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e dalle ore 19,00 alle ore 22,00

Lunedì 12 - mart 13 febbraio dalle ore 19,00 alle ore 22,00