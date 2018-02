Bellezza, rito e spettacolo. Tutti i volti del Carnevale

Il carnevale ormai non è più solo sfilate in maschera. Così come annunciato dalla Pro Loco, tra le altre attività sono in programma anche un incontro e un convegno.

Carnevale “in bellezza”

Nel teatro comunale domani, mercoledì 7 febbraio, realizzerà un convegno sulla storia e sulle tradizioni del Carnevale coratino: dalle 9.30 interverranno il sindaco Massimo Mazzilli; il presidente della Pro Loco “Quadratum” Gerardo Strippoli; Annamaria Lamonica, curatrice della mostra “Il volto del ‘900” allestita nel Palazzo Gioia; Grazia Leuci in qualità di presidente onoraria della consulta alle pari opportunità; i referenti degli istituti scolastici cittadini che partecipano al Carnevale.

A loro il compito di illustrare le peculiarità storiche, culturali ma anche didattiche dell’evento della tradizione coratina. Condurranno il dibattito Aldo Tandoi e Rossella Cipri, presentatori ufficiali delle manifestazioni in programma domenica 11 e martedì 13 febbraio. Al termine del dibattito è prevista una degustazione di prodotti tipici del territorio, a cura dell’Itc Tannoia di Corato.

"Carnevale: tra rito e spettacolo"

È una iniziativa pensata dall'università della terza età "Edith Stein" insieme alla Pro Loco "Quadratum". Si terrà giovedì, 8 febbraio, alle 18 nella biblioteca comunale. L'incontro sarà un viaggio nella tradizione carnascialesca, tra curiosità, riti e costume, grazie alla preziosa guida di Anna Maria Tripputi, docente di storia delle tradizioni popolari presso l’Università degli Studi di Bari "Aldo Moro".