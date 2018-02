Carnevale coratino, quanto spende il Comune?

Circa 46mila euro. Questo è il costo che il Comune di Corato ha deciso di accollarsi per lo svolgimento della 39esima edizione del Carnevale Coratino.



Nello specifico: 21mila euro sarà il contributo massimo da destinare alle scuole, non più di 7 euro a partecipante; 14.500 euro andranno alla Pro Loco “Quadratum” da sempre in prima linea per l’organizzazione della manifestazione. Quest’ultima cifra comprende anche i cinque premi per i gruppi mascherati (rispettivamente 800, 600 e 400 euro ai primi tre classificati) e le maschere singole (150 euro ciascuno).

Altri 6mila euro andranno al liceo artistico “Stupor Mundi” (per scenografie, palco, gadgets in ceramica, laboratorio sartoriale e altro). Alle iniziative delle associazioni delle maschere tipiche coratine sono destinati 800 euro mentre 2mila euro saranno impiegati per i servizi complementari tra cui quelli gestiti dall’Asipu.

In ultimo 2mila euro verranno investiti in comunicazione: il Comune ha accettalo la proposta di diretta televisiva presentata dell’emittente Antenna sud.

La cifra comprensiva, i 46.300 euro per essere precisi, non copre tutti i costi che ogni anno vanno sostenuti. A confermarlo è la Pro Loco che ammette di essere costretta a ricorrere anche al sostegno delle aziende per far fronte a tutte le spese necessarie.